Η Μενεγάκη πήγε στον αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Παντζόπουλο και την κόρη τους - Τι δήλωσε η παρουσιάστρια

Η παρουσιάστρια απαθανατίστηκε σε οικογενειακές στιγμές στο ΟΑΚΑ

Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τον αγώνα τένις του Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο και την κόρη τους, Μαρίνα.

Σε πλάνα που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο «Πρωινό», η παρουσιάστρια φαίνεται στο ΟΑΚΑ να παρακολουθεί τον αγώνα μαζί με την οικογένειά της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είδε τους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και τον τελικό του Σαββάτου.

Δημοσιογράφος της εκπομπής πλησίασε την Ελένη Μενεγάκη κατά την είσοδό της στο γήπεδο και ανάμεσα στις ερωτήσεις για τα επαγγελματικά σχέδιά της, απάντησε: «Την αγάπη μου να περιμένετε και θα την έχετε συνέχεια».

Δείτε το βίντεο


Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ

