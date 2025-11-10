Η Μενεγάκη πήγε στον αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Παντζόπουλο και την κόρη τους - Τι δήλωσε η παρουσιάστρια
Η Μενεγάκη πήγε στον αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Παντζόπουλο και την κόρη τους - Τι δήλωσε η παρουσιάστρια
Η παρουσιάστρια απαθανατίστηκε σε οικογενειακές στιγμές στο ΟΑΚΑ
Τον αγώνα τένις του Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο και την κόρη τους, Μαρίνα.
Σε πλάνα που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο «Πρωινό», η παρουσιάστρια φαίνεται στο ΟΑΚΑ να παρακολουθεί τον αγώνα μαζί με την οικογένειά της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είδε τους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και τον τελικό του Σαββάτου.
Δημοσιογράφος της εκπομπής πλησίασε την Ελένη Μενεγάκη κατά την είσοδό της στο γήπεδο και ανάμεσα στις ερωτήσεις για τα επαγγελματικά σχέδιά της, απάντησε: «Την αγάπη μου να περιμένετε και θα την έχετε συνέχεια».
Δείτε το βίντεο
