Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το πρώτο μήνυμά της μετά τη γέννηση του γιου της
GALA
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου Γέννηση γιος

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το πρώτο μήνυμά της μετά τη γέννηση του γιου της

Η ηθοποιός και ο Κίμων Κουρής υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το πρώτο μήνυμά της μετά τη γέννηση του γιου της
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το πρώτο μήνυμα μετά τη γέννηση του γιου της έστειλε μέσα από τα social media η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Η ηθοποιός και ο Κίμων Κουρής υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έσπευσε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της ακόλουθους για τις ευχές που της έστειλαν, χαρακτηρίζοντάς του «συγκινητικούς». Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή η καθημερινότητα κάθε ανθρώπου να ήταν πλημμυρισμένη από αγάπη.

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας. Είστε πραγματικά συγκινητικοί. Ανταποδίδω σε όλους τις ευχές σας. Μακάρι κάθε μέρα να ήταν πλημμυρισμένη με τόση αγάπη και να ανταλλάσσαμε μόνο τόσο γλυκά λόγια μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πάντα μια ιδιαίτερη αφορμή. Μπορεί να είναι απλώς ένας τρόπος ζωής», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.


Δείτε τη δημοσίευσή της

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το πρώτο μήνυμά της μετά τη γέννηση του γιου της


Ειδήσεις σήμερα:

Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά

Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου γιου επιχειρηματία - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Η λίστα με τους 12.720 οικισμούς που θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης