Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το πρώτο μήνυμά της μετά τη γέννηση του γιου της
Η ηθοποιός και ο Κίμων Κουρής υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Το πρώτο μήνυμα μετά τη γέννηση του γιου της έστειλε μέσα από τα social media η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Η ηθοποιός και ο Κίμων Κουρής υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.
Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έσπευσε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της ακόλουθους για τις ευχές που της έστειλαν, χαρακτηρίζοντάς του «συγκινητικούς». Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή η καθημερινότητα κάθε ανθρώπου να ήταν πλημμυρισμένη από αγάπη.
«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας. Είστε πραγματικά συγκινητικοί. Ανταποδίδω σε όλους τις ευχές σας. Μακάρι κάθε μέρα να ήταν πλημμυρισμένη με τόση αγάπη και να ανταλλάσσαμε μόνο τόσο γλυκά λόγια μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πάντα μια ιδιαίτερη αφορμή. Μπορεί να είναι απλώς ένας τρόπος ζωής», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.
