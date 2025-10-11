Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου σε ηλικία 43 ετών, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί
Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου σε ηλικία 43 ετών, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί
Οι γονείς μου δεν μου είπαν ποτέ ούτε πότε θα κάνω παιδί, τόνισε η δημοσιογράφος
Για την απόκτηση της κόρης της μίλησε η Μαρία Ηλιάκη, υποστηρίζοντας πως έγινε μητέρα σε ηλικία που ένιωθε έτοιμη να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.
Η δημοσιογράφος, που έφερε στον κόσμο το παιδί της στα 43 της χρόνια, αναγνώρισε ότι παρά τα λάθη που έκαναν οι γονείς, δεν την πίεσαν ποτέ να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Όπως τόνισε, έγινε μητέρα, αφού γνώρισε τον σύντροφό της, Στέλιο Μανουσάκη, και πίστευε πως είναι η κατάλληλη στιγμή να αποκτήσει παιδί.
Η Μαρία Ηλιάκη προχώρησε στην τοποθέτηση αυτή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της Νίκης Παληκαράκη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», στην οποία η ηθοποιός μίλησε για την απόφασή της να μην κάνει παιδιά. Πιο αναλυτικά, η δημοσιογράφος εξήγησε: «Εμένα οι γονείς μου έκαναν πάρα πολλά λάθη, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανατροφή μας και με το μεγάλωμά μας, όπως όλοι οι γονείς, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο ενώ ήταν άνθρωποι της παλιάς νοοτροπίας, δεν είχαν καθόλου συντηρητισμό σε αυτό το θέμα. Δεν μου είπαν ποτέ ούτε πότε θα κάνω παιδί ούτε πότε θα τους κάνω εγγονάκι και δε με πίεσαν ποτέ σε αυτό το κομμάτι. Το έκανα το παιδί σε ηλικία 43 ετών, δεν είναι ότι το έκανα στα 25 μου. Και νομίζω ότι γι’ αυτό γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνουμε το παιδί. Γιατί αν σε πιέζει η οικογένεια, είναι βάρος. Πολύ λάθος».
