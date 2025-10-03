Δημήτρης Πετρόπουλος για Γεράσιμο Μιχελή: Τουλάχιστον δεν πονούσε με την ασθένεια που είχε, αυτή είναι η μικρή μου παρηγοριά





Γεράσιμου Μιχελή αναφέρθηκε ο Δημήτρης Πετρόπουλος , ο οποίος έδινε μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS), αναφέροντας ότι η μόνη του παρηγοριά είναι ότι ο εκλιπών συνάδελφός του δεν υπέφερε από την ασθένεια που αντιμετώπιζε.

Δημήτρη Πετρόπουλο να μιλάει στην εκπομπή «Breakfast@Star» για τη σχέση τους, αλλά και για το πρόβλημα υγείας του Γεράσιμου Μιχελή.



«Ο Γεράσιμος ήταν το αποκούμπι μου δύο χρόνια, μόνο αυτόν είχα στη σειρά. Δεν έβλεπα κάποιον άλλον. Γιατί με ρωτάνε γιατί δεν κάναμε παρέα. Αφού δεν συναντηθήκαμε ποτέ και μία σκηνή με την Ντάλια στο γραφείο. Το ραντεβού με τον Γεράσιμο ήταν κάθε Σάββατο για δύο χρόνια. Τουλάχιστον δεν πονούσε ο Γεράσιμος με αυτή την ασθένεια που είχε, αυτή είναι η μικρή μου παρηγοριά» είπε ο ηθοποιός.



Ο Γεράσιμος Μιχελής πέθανε την Τρίτη 15 Ιουλίου, ύστερα από γενναία μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS), στα 60 του χρόνια. Η απώλειά του έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της ενορίας Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στα social media, ενώ στη συνέχεια δημοσιεύτηκε η δυσάρεστη είδηση και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.



Εκτός από τις δηλώσεις για τον Γεράσιμο Μιχελή, ο Δημήτρης Πετρόπουλος σχολίασε και το επερχόμενο reunion του «Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά:

«

».



