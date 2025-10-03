Δημήτρης Πετρόπουλος για Γεράσιμο Μιχελή: Τουλάχιστον δεν πονούσε με την ασθένεια που είχε, αυτή είναι η μικρή μου παρηγοριά
Ήταν το αποκούμπι μου δύο χρόνια στο «Παρά Πέντε», είπε ο ηθοποιός για τον εκλιπόντα συνάδελφό του που έδωσε μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS)
Στον θάνατο του Γεράσιμου Μιχελή αναφέρθηκε ο Δημήτρης Πετρόπουλος, ο οποίος έδινε μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS), αναφέροντας ότι η μόνη του παρηγοριά είναι ότι ο εκλιπών συνάδελφός του δεν υπέφερε από την ασθένεια που αντιμετώπιζε.
Οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν στο «Παρά Πέντε» στους ρόλους του «πρωθυπουργού» και του «κακού» της σειράς.Ο Γεράσιμος Μιχελής έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου του 2025, με τον Δημήτρη Πετρόπουλο να μιλάει στην εκπομπή «Breakfast@Star» για τη σχέση τους, αλλά και για το πρόβλημα υγείας του Γεράσιμου Μιχελή.
«Ο Γεράσιμος ήταν το αποκούμπι μου δύο χρόνια, μόνο αυτόν είχα στη σειρά. Δεν έβλεπα κάποιον άλλον. Γιατί με ρωτάνε γιατί δεν κάναμε παρέα. Αφού δεν συναντηθήκαμε ποτέ και μία σκηνή με την Ντάλια στο γραφείο. Το ραντεβού με τον Γεράσιμο ήταν κάθε Σάββατο για δύο χρόνια. Τουλάχιστον δεν πονούσε ο Γεράσιμος με αυτή την ασθένεια που είχε, αυτή είναι η μικρή μου παρηγοριά» είπε ο ηθοποιός.
Ο Γεράσιμος Μιχελής πέθανε την Τρίτη 15 Ιουλίου, ύστερα από γενναία μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS), στα 60 του χρόνια. Η απώλειά του έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της ενορίας Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στα social media, ενώ στη συνέχεια δημοσιεύτηκε η δυσάρεστη είδηση και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
Εκτός από τις δηλώσεις για τον Γεράσιμο Μιχελή, ο Δημήτρης Πετρόπουλος σχολίασε και το επερχόμενο reunion του «Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά: «Έχει γίνει κρούση από τον Γιώργο Καπουτζίδη για το reunion του Παρά Πέντε. Χαίρομαι που θα υπάρχει συμβολή του κοινού στο νέο επεισόδιο, γιατί το κοινό είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο σε αυτή τη σειρά. Έχουν περάσει 20 χρόνια και σήμερα με σταμάτησαν τέσσερις φορές να με ρωτήσουν για τη σειρά. Οφείλει το κοινό κάποια πράγματα στο Παρά Πέντε, όπως και το Παρά πέντε στο κοινό. Δε σου δίνει ο κόσμος την αγάπη του έτσι. Δεν το έχω με την τεχνολογία και έτσι δεν απάντησα στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο.Δεν περίμενα 20 χρόνια μετά να ακούγεται αυτή η σειρά. Ο κακός πάντα δημιουργεί μία σχέση γοητείας. Έμαθα ότι ήμουν πρωθυπουργός, όταν το έμαθε και όλος ο κόσμος, απλώς είχα διαβάσει πρώτος το επεισόδιο».
Πριν από λίγες ήμερες, ο Γιώργος Καπουτζίδης κάλεσε τους τηλεθεατές να συμμετάσχουν ενεργά στην προετοιμασία του reunion, με ιδέες και προτάσεις για το τι θα ήθελαν να δουν. Όπως είπε ο δημιουργός της σειράς: «Να θυμηθούμε όσα ζήσαμε, να θυμηθούμε όσους έφυγαν αλλά που αποτελούν πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Περιμένω τις ιδέες σας, τις σκηνές σας, τη φαντασία σας γιατί έχω γράψει 49 επεισόδια Παρά Πέντε μόνος μου. Ε, ας γράψουμε το 50ο παρέα».
