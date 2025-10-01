Φοίβος για το τραγούδι «Σαν Ήμουνα Παιδί»: «Αυτό το χασάπικο μιλάει για τα ναρκωτικά και τον εθισμό»
Ο στιχουργός αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το κομμάτι που τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Την άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σαν Ήμουνα Παιδί», που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από 22 χρόνια, αποκάλυψε ο Φοίβος. Σε βίντεο που ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό του στο TikTok, περιέγραψε πώς μια προσωπική εμπειρία ενός τότε στενού φίλου του αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία του δημοφιλούς χασάπικου, το οποίο συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Σάββατο».
«Είχα έναν φίλο πολύ αγαπημένο, τον έχω ακόμα δηλαδή, 2-3 χρόνια μικρότερό μου. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι μπορεί να τον "φωτογραφίσω" και θέλω να πω κάτι προσωπικό του. Ήμασταν κολλητοί, κάθε μέρα μαζί για πολλά έτη και κάποια στιγμή λόγω δουλειάς οι δρόμοι μας χώρισαν», είπε χαρακτηριστικά ο Φοίβος.
Λίγο μετά, όπως περιγράφει, η μητέρα του φίλου του τον ενημέρωσε για μια δυσάρεστη ανακάλυψη. «Χτυπάει το τηλέφωνό μου. Ήταν η μητέρα του και μου λέει "αγόρι μου, πήρα δείγμα από τα ούρα του φίλου σου από τη λεκάνη της τουαλέτας που είχε ξεχάσει να τραβήξει το καζανάκι και ανακάλυψα ότι έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι, βοήθησέ με". Είχε μπλέξει με έναν περίεργο τύπο, για να μην πω χειρότερη κουβέντα, διότι τον γνώριζα κι εγώ, και τον είχε βάλει μέσα στα ναρκωτικά», εξήγησε.
Ο Φοίβος τόνισε ότι, ευτυχώς, η κατάληξη για τον φίλο του ήταν θετική, κάτι σπάνιο σε ανάλογες περιπτώσεις. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε την έμπνευση για το τραγούδι του. «Όλο αυτό το γεγονός με ώθησε στο να γράψω ένα τραγούδι, ένα χασάπικο, το "Σαν Ήμουνα Παιδί", το οποίο τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον δίσκο που είχαμε κάνει τότε με τίτλο "Σάββατο"».
Ο συνθέτης εξήγησε, τέλος, το μήνυμα του τραγουδιού: «Αυτό το χασάπικο, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, μιλάει για τα ναρκωτικά και τον εθισμό, για το πόσο εύκολα μπορεί ένα παιδί να παρασυρθεί για χιλιάδες λόγους».
