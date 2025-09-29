Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Χιροκάζου Κόρε-Έντα: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας του ταινίας
Χιροκάζου Κόρε-Έντα: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας του ταινίας
Το «Sheep In The Box» ακολουθεί ένα ζευγάρι που καλωσορίζει στο σπίτι του ένα ανθρωποειδές ρομπότ για να το μεγαλώσει ως παιδί του
Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Χιροκάζου Κόρε-Έντα με τίτλο «Sheep In The Box». Στο φιλμ του καταξιωμένου Ιάπωνα σκηνοθέτη που έχει βραβευτεί με Χρυσό Φοινικά, πρωταγωνιστούν η Αγιάσε Χαρούκα, με την οποία είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Our Little Sister» το 2015 και ο Ντάιγκο, ένας από τους πιο δημοφιλείς κωμικούς της χώρας που αναλαμβάνει τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία μεγάλου μήκους.
Μετά το βραβευμένο «Monster», που έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών το 2023, η νέα ταινία, σε σενάριο που υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, διαδραματίζεται σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον και ακολουθεί ένα ζευγάρι που αποφασίζει να καλωσορίσει στο σπίτι του ένα υψηλής τεχνολογίας ανθρωποειδές ρομπότ για να το μεγαλώσει ως παιδί του.
«Το πρότζεκτ ξεκίνησε με την ιδέα, του "να φέρουμε πίσω τους νεκρούς με τη βοήθεια της τεχνολογίας". Πριν από μερικά χρόνια, παρόμοια πρότζεκτ είχαν ήδη παρουσιαστεί σε ιαπωνικά τηλεοπτικά προγράμματα και είχαν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον», δήλωσε ο σκηνοθέτης στο Deadline.
«Με ενδιαφέρει να εξερευνήσω τις αντιφατικές οπτικές πλευρές σχετικά με το πώς η τεχνολογική πρόοδος έρχεται σε σύγκρουση με τις βαθύτερες ανθρώπινες αξίες», συμπλήρωσε.
Την παγκόσμια διανομή της ταινίας έχει αναλάβει η Goodfellas, ενώ στις ασιατικές χώρες και στην Ιαπωνία η εταιρεία παραγωγής Gaga η οποία θα βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τις Fuji Television Network, Toho και AOI Pro.
Φωτογραφία: Shutterstock
