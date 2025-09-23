Το κοινό πήγε... «Δίπλα στο ποτάμι» και στα πρωινά

Κλείσιμο

Ισως η πιο ενδιαφέρουσα τηλεοπτική ημέρα σε αριθμούς, και όχι μόνο, ήταν η Δευτέρα, με τις σειρές να κάνουν ποδαρικό στην βραδινή ζώνη και να αλλάζουν τις ισορροπίες και την πρωινή ζώνη να συνεχίζει να πορεύεται με ανατροπές από την δεύτερη θέση και κάτω. Θετικό πρόσημο για τα τηλεπαιχνίδια και άνοδος για τις εκπομπές του ΣΚΑϊ μετά από αρκετές ημέρες.Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τον Alpha με την πρεμιέρα της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με διπλό επεισόδιο, να σπάει τα κοντέρ με 2.349.000 τηλεθεατές έστω για ένα λεπτό ενώ στο γενικό σύνολο σημείωσε 19,8% και στο δυναμικό κοινό 20,5%.Στον ΑΝΤ1, η επιστροφή του «Grand Hotel» σημείωσε 14,2% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό ενώ και η πρεμιέρα της νέας σειράς «Γιατί, ρε πατέρα» έμεινε στο 9,9% και 9,7% αντίστοιχα. Υψηλά ποσοστά στο γενικό για την «Γη της ελιάς» στο Mega με 19,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό το ποσοστό της σειράς ήταν 11,9%.Τα ριάλιτι περιορίστηκαν σε μονοψήφιες επιδόσεις με τη «Φάρμα» στο Star να καταγράφει 8,6% στο γενικό και 9,7% στο δυναμικό και το “Exathlon’ στον ΣΚΑϊ 6,7% και 7% αντίστοιχα.Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίστηκε για μία ακόμη ημέρα με την Κατερίνα Καινούριου σταθερά στην κορυφή και με διαφορά. Η «Super Κατερίνα» είχε 17% τηλεθέαση και ακολούθησε το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με 15,2% και ανεβασμένα ποσοστά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» στο Mega με 13% και ακολούθησε σε μεγάλη απόσταση με 8,2% το «Breakfast@Star».Το μεσημέρι ο Πέτρος Κουσουλός με τις «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1 διατήρησε το προβάδισμα του με 11,4% στο δυναμικό κοινό έναντι του 7,6% που κατέγραψαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star. Υψηλά τα ποσοστά για το «Cash or trash», όπου με πρώτο καλεσμένο τον Πύρρο Δήμα και την συζήτηση που προκάλεσε η προσφορά της Ολυμπιακής Δάδας έκανε 13,5% στο δυναμικό κοινό.Θερμή υποδοχή για το «Ρουκ Ζουκ» και τη Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1 με 12,5%. Το «Deal» στον Alpha έμεινε στο 9,3%, ο «Τροχός της Τύχης» με εξαιρετική επίδοση στο 15,5% και το «The Chase» στο Mega έφτασε σε μέσο όρο το 15,6%.Τέλος, μετά τα χαμηλά ποσοστά της προηγούμενης εβδομάδας, οι απογευματινές εκπομπές του ΣΚΑΪ «Το ‘ χουμε» με τον Κώστα Τσουρό και «Power talk»” με τνη Τατιάνα Στεφανίδου ανέβηκαν στο 6,3% και 5,8% αντίστοιχα. Το «Οπου υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει την καλή πορεία του με 9,1%.