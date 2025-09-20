Κωνσταντίνα Μπεκιάρη: Ήταν βίαιο και τραυματικό όταν οι δημοσιογράφοι με κυνηγούσαν για μία δήλωση για τον Βασίλη Μπισμπίκη
Δύο άνθρωποι που έχουν παιδί είναι δυνατόν να μην τα βρίσκουν; είπε η επιχειρηματίας αναφερόμενη στον πρώην σύζυγό της
Ως βίαιο και τραυματικό χαρακτήρισε η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη το γεγονός ότι οι ρεπόρτερ επέμεναν μετά τον χωρισμό της από τον Βασίλη Μπισμπίκη να αποσπάσουν μια δήλωσή της για εκείνον. Η επιχειρηματίας και πρώην σύζυγος του ηθοποιού διευκρίνισε ωστόσο ότι ο κόσμος τη σεβάστηκε, ενώ τόνισε ότι υπήρξαν και δημοσιογράφοι που έδειξαν με τον τρόπο τους τον σεβασμό τους προς το πρόσωπό της.
«Δεν μου αρέσει το κουτσομπολιό. Δεν με αφορά η ζωή των άλλων. Αν έχω εμπλακεί σε ένα κουτσομπολιό τόσο χειρότερα να μιλάω γι’ αυτό. Ήταν βίαιο και τραυματικό όταν με κυνηγούσαν οι δημοσιογράφοι για να αποσπάσουν μία δήλωσή μου για τον Βασίλη Μπισμπίκη. Στο τέλος της ημέρας ο κόσμος με σεβάστηκε. Και οι δημοσιογράφοι με σεβάστηκαν με έναν τρόπο», είπε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, υπογράμμισε ότι δύο άνθρωποι που έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους πάντα θα τα βρίσκουν για χάρη του παιδιού τους. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Όταν συμβαίνουν πράγματα οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να δίνουν απαντήσεις. Ο Μιχάλης έχει πάρει τις απαντήσεις του. Οι σχέσεις είναι ομαλές, δεν έχουμε προβλήματα. Έχει τη μαμά και τον μπαμπά του και είναι τρισευτυχισμένος. Δύο άνθρωποι που έχουν παιδί είναι δυνατόν να μην τα βρίσκουν; Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω τον εαυτό μου πάνω από το παιδί».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
