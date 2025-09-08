Γιώργος Μαζωνάκης: Τον αγαπάμε, θα είμαστε δίπλα του όποτε μας χρειαστεί, δήλωσε η αδερφή του
Γιώργος Μαζωνάκης: Τον αγαπάμε, θα είμαστε δίπλα του όποτε μας χρειαστεί, δήλωσε η αδερφή του

Αν βρισκόμασταν, θα του έλεγα ότι τον αγαπάω, είπε η Μαρία Μαζωνάκη σε δηλώσεις της για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο τον περασμένο Αύγουστο

Γεωργία Κοτζιά
Για τη σχέση της με τον Γιωργο Μαζωνάκη ρωτήθηκε η αδερφή του, Μαρία, μετά την υπόθεση του ακούσιου εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο, τον περασμένο Αύγουστο. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, είχε καταγγείλει πριν από μερικές εβδομάδες ότι οι δύο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη είχαν απειλήσει τους γιατρούς, ώστε να μην αφεθεί ελεύθερος.

Σε δηλώσεις της η Μαρία Μαζωνάκη εξέφρασε την αγάπη της για τον αδερφό της, διευκρινίζοντας πως τόσο εκείνη όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του θα βρίσκονται πάντα στο πλευρό του. «Τον Γιώργο τον αγαπάμε, δεν θέλουμε να δώσουμε περαιτέρω έκταση. Θα είμαστε δίπλα του, όποτε και αν μας χρειαστεί. «Τον αγαπώ, μόνο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι όλα γίνονται με αγάπη, υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το ’χουμε», το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, εξήγησε πως έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες επικοινωνίας μετά τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς όμως να θελήσει να επεκταθεί. «Έχουμε προσπαθήσει να μιλήσουμε αρκετές φορές, αλλά ας μην το συζητάμε. Αν βρισκόμασταν, θα του έλεγα ότι τον αγαπάω», επισήμανε.

Όσον αφορά στα επόμενα καλλιτεχνικά βήματα του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδερφή του έδειξε τη στήριξή της, αναφέροντας: «Φυσικά και ανυπομονώ να τον δω στο νυχτερινό κέντρο όπου θα εμφανίζεται και στο Voice, και είμαι σίγουρη ότι θα σκίσει. Έχω τα παιδάκια μου τώρα και είναι δύσκολο να πάω να τον δω, θα ήθελα πολύ όμως».

