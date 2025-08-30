Η Ριάνα συμπλήρωσε 20 χρόνια στη μουσική βιομηχανία: «Ευχαριστώ τον Θεό που στάθηκε τόσο γενναιόδωρος μαζί μου»
Η Ριάνα συμπλήρωσε 20 χρόνια στη μουσική βιομηχανία: «Ευχαριστώ τον Θεό που στάθηκε τόσο γενναιόδωρος μαζί μου»

20 χρόνια σκληρής δουλειάς, μαθημάτων και αξέχαστων εμπειριών, δήλωσε μέσα από μια ανάρτησή της η διάσημη τραγουδίστρια

Η Ριάνα συμπλήρωσε 20 χρόνια στη μουσική βιομηχανία: «Ευχαριστώ τον Θεό που στάθηκε τόσο γενναιόδωρος μαζί μου»
Είκοσι χρόνια παρουσίας στη μουσική βιομηχανία συμπλήρωσε η Ριάνα και μέσα από μια ανάρτηση στα social media δήλωσε ευγνώμων για την πορεία της.

Η διάσημη τραγουδίστρια από τα Μπαρμπάντος ανέτρεξε στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα και θυμήθηκε την απόφασή της να εγκαταλείψει την πατρίδα της για να κυνηγήσει το όνειρό της για μια καριέρα στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Στη δημοσίευσή της στο Instagram, η Ριάνα συμπεριέλαβε επίσης ένα βίντεο με γνωστά τραγούδια της, στο οποίο αποτυπώνονται με νούμερα οι επιτυχίες που έχει σημειώσει.

Όπως έγραψε στα social media: «Πριν από 20 χρόνια άφησα τη χώρα μου, τον πολιτισμό μου, το φαγητό μου και την οικογένειά μου για να ξεκινήσω ένα ταξίδι που άρχισε με την κυκλοφορία της πρώτης μου μουσικής δουλειάς! Τόσοι πολλοί από εσάς ήσασταν μέρος της ζωής και της καριέρας μου από την πρώτη στιγμή, και αρκετοί άλλοι μπήκατε στην περιπέτεια στην πορεία. Σας είμαι για πάντα ευγνώμων. Ο καθένας από εσάς έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο στο πού με έχει οδηγήσει αυτό το ταξίδι μέχρι σήμερα».

Η 37χρονη τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της που όλα αυτά τα χρόνια δείχνουν την αγάπη τους και τη στήριξή τους, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της στον Θεό: «Ήθελα απλώς να πάρω αυτή τη στιγμή για να πω ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα σπουδαιότερα πρώτα 20 χρόνια. 20 χρόνια με τους πιο πιστούς, αφοσιωμένους θαυμαστές που δεν αστειεύονται ποτέ μαζί μου, 20 χρόνια σκληρής δουλειάς και σκληρά εργαζόμενων ομάδων γύρω μου, 20 χρόνια μαθημάτων, 20 χρόνια αξέχαστων εμπειριών και επιτευγμάτων, 20 χρόνια με την οικογένειά μου να αποτελεί το νούμερο ένα σύστημα στήριξής μου, και σε όλους εκείνους που είπαν ''ναι'' σε μένα και μου έδωσαν μια ευκαιρία πριν γίνει “της μόδας” (στελέχη, DJ’s, στιχουργοί, παραγωγοί, χορευτές, χορογράφοι, σκηνοθέτες, σχεδιαστές μόδας, φωτογράφοι, ειδικοί στο glam, δημοσιογράφοι, brands, μέντορες κ.ά.) — 20 χρόνια γεμάτα ευχαριστίες σε όλους εσάς. Ευχαριστώ τον Θεό, που στάθηκε τόσο γενναιόδωρος μαζί μου, και η δόξα ανήκει σε Εκείνον».

Δείτε την ανάρτησή της



