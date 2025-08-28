Φλόιντ Λεβίν: Πέθανε ο ηθοποιός των «Baywatch» και «The Hangover»

93 ετών ο Φλόιντ Λεβίν

νύφη του, Τρέισι Ρόμπινς ανακοίνωσε τον θάνατό του. Αφού δημοσίευσε μερικά οικογενειακά στιγμιότυπα με τον ηθοποιό, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι ο πεθερός της «έφυγε» περικυκλωμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.



Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο αγαπημένος μου πεθερός, πέθανε ήρεμα χθες, 24 Αυγούστου, περικυκλωμένος από την όμορφη οικογένειά του (και μάλλον εύχεται κάποιος να του φέρει ένα μαρτίνι)». Η Τρέισι Ρόμπινς περιέγραψε τον Φλόιντ Λεβίν ως τον «καλύτερο πεθερό, παππού και αστείρευτο γελωτοποιό».



Στη συνέχεια, της λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, πρόσθεσε ότι θα της λείψει το χιούμορ και οι ιστορίες του: «Θα μου λείψει πολύ, αλλά ξέρω ότι ήδη κάνει τους αγγέλους να γελούν,» ενώ έκλεισε γράφοντας: «Σ' αγαπώ παππού και ναι... πάντα το έκανες με τον δικό σου τρόπο μέχρι το τέλος».







Ποιος ήταν ο Φλόιντ Λεβίν

Λεβίν με καταγωγή

Φλόιντ Λεβίν

Κλείσιμο

Φλόιντ Λεβίν

Πέθανε σε ηλικίαγνωστός από τα «Baywatch» και «The Hangover». Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Αυγούστου, με τη δυσάρεστη είδηση να επιβεβαιώνεται από την οικογένειά του.Συγκεκριμένα, με μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ηαπό τη Νέα Υόρκη υποδύθηκε έναν ανώνυμο ράφτη στην ταινία «The Hangover», στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζάστιν Μπάρθα. Η καριέρα του εκτεινόταν σε πάνω από πέντε δεκαετίες.Πρωταγωνίστησε σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Murder, She Wrote και το Days of Our Lives. Ουποδύθηκε δύο ρόλους, τον Χάρι Κρούμχολτς και τον Άρτσι Μάιλς, στην σειρά Murder, She Wrote μεταξύ 1985 και 1989. Η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση έγινε το 1972 στην σειρά Come Back Charleston Blue.Ο εκλιπών εμφανίστηκε σε δύο επεισόδια του Kojak μεταξύ 1976 και 1977, καθώς και σε ένα επεισόδιο του Starsky and Hutch το 1978. Άλλες σειρές στις οποίες συμμετείχε ήταν το Quincy M.E., το Hart to Hart και το Police Squad. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ο Λεβίν εμφανίστηκε σε σειρές όπως το Hill Street Blues, το The A-Team και το The Dukes of Hazzard.Στο The Dukes of Hazzard, υποδύθηκε τον κ. Μπάλντουιν, μια σειρά που περιλάμβανε τους Τομ Γουόπατ, Τζον Σνάιντερ και Κάθριν Μπαχ. Ουποδύθηκε έναν αρχηγό εγκληματικής συμμορίας σε ένα επεισόδιο του Baywatch το 1998.Ο τελευταίος του καταγεγραμμένος ρόλος στην υποκριτική ήρθε το 2012 στην ταινία A Thousand Words, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Έντι Μέρφι και Κέρι Ουάσινγκτον.