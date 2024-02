Κατερίνα Καραβάτου: «Δηλαδή ακόμα και η Μπι που θα σε έπαιρνε μαζί της σε ένα γκράφιτι πάρτι έβαλε 2 μείον. Συμεών είναι μονόδρομος, να σου δώσω τον λόγο»Συμεών: «Φανταστικό κεφάλι, αυτά τα κλασικά που λέμε πάντα. Ναι, 1. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είσαι ίδια σιλουέτα πάντα. Πάντα. Τα ίδια φουστάκια, σορτσάκι κτλ. Το σορτσάκι αυτό μου θυμίζει σαν να πήγες να παρακολουθήσεις αγώνα μποξ. Το τσαντάκι είναι πολύ girly για αυτό το look, το goth, japan, επειδή το ξέρω. Σε έχω δει με εικόνες που θα σου ταίριαζε το συγκεκριμένο τσαντάκι»Νικολίνα: «Κοίτα, δεν μπορώ να καταλάβω το 1 γιατί, εφόσον είναι ένα πάρα πολύ δυνατό look και εφόσον και εσύ η ίδια μου είπες ότι σ' αρέσει πάρα πολύ»Συμεών: «Σου είπα ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη, δεν σχολίασα ποτέ τα ρούχα, θα ήθελα να δω άλλες σιλουέτες από εσένα. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το στυλ σου, θα ήθελα να δω κάτι διαφορετικό»Η Νικολίνα διαφώνησε με τη γνώμη της συμπαίκτριας ότι εμφανίζεται πάντα με την ίδια σιλουέτα.Σε εκείνο το σημείο, επενέβη η Ηρώ σχολιάζοντας: «Συγγνώμη είναι Φεβρουάριος μήνας; Ε, μα δεν είναι πρόταση αυτή για να βγει ένα κορίτσι με το σορτς»Η Νικολίνα απάντησε: «Εσύ μην μιλάς για πανωφόρια, για κρύο και για μήνα. Εσύ ειδικά με αυτά που έχεις φέρει. Τρία look έχεις φέρει χωρίς πανωφόρι»Στο τέλος, είπε ξανά η Συμεών: «Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πρόταση για ένα κορίτσι να βγει με το σορτς Φεβρουάριο μήνα»