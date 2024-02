Οικογένεια Καρνέση: Τα 5 παιδιά του κρεοπώλη που έγιναν εφοπλιστές

O Προκόπης Καρνέσης αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο της οικογένειας

O Μάριος Καρνέσης με τη σύζυγό του Γεωργία Λογγίτση

Η αδικοχαμένη Μαρία Καρνέση

Ο καπετάνιος ήθελε πάντα να είναι όλα τα αδέλφια μαζί. Στην εταιρεία εισέρχονται η Δέσποινα, η οποία ήταν επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, η Μαρία, η οποία ασχολήθηκε με τα οικονομικά του ομίλου, η Αγγελική ως απλό μέλος και ο σύζυγός της Δέσποινας, Αντώνης Βλασσάκης, ο οποίος είχε την τεχνική εποπτεία του στόλου.Ιδρυτής της European Navigation προκύπτει από τα αρχικά εταιρικά έγγραφα ότι είναι ο Προκόπης Καρνέσης.Τα αδέλφια δημιούργησαν έναν τεράστιο όμιλο επιχειρήσεων με δραστηριοποίηση στους τομείς της ναυτιλίας ξηρού και υγρού φορτίου, της ακτοπλοΐας με δύο πλοία στη γραμμή Ραφήνα - Μαρμάρι, της εμπορίας πετρελαιοειδών, της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων (real estate), όπως το σύμπλεγμα ιδιόκτητων νήσων, της ενέργειας, των ναυλώσεων με την ELKA Shipping London και New York με παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, την ΕΛΑΝΗ ΑΕΒΕ και εκατοντάδες εταιρείες, με πιο γνωστή ανάμεσά τους στην Ελλάδα την εταιρεία πετρελαιοειδών EΛΙΝΟΪΛ, η οποία έχει ένα δίκτυο 580 πρατηρίων βενζίνης, με δυνατότητα μεταφοράς βυτίων, αλλά και τη χρηματιστηριακή εταιρεία Πήγασος. Οι διοικητικοί ρόλοι στη διαχείριση αυτού του επιχειρηματικού κολοσσού είχαν διανεμηθεί πριν από 46 χρόνια από τους αδελφούς Σπύρο και Προκόπη Καρνέση, οι οποίοι συναποτελούσαν τους βασικούς πυλώνες της διαχείρισης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Αρχικώς ασκούσαν τα πλήρη καθήκοντα γενικού διευθυντή και διοικούσαν από κοινού τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας και του real estate. Το 1994 γίνονται πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντίστοιχα.Τασυστήνουν και γραφεία και πρακτορεία πληρωμάτων στις Φιλιππίνες και μέσα από κοινή επιχειρηματική προσπάθεια και συστηματική δουλειά γιγαντώνουν την εταιρεία στο πέρασμα των χρόνων, με την αγορά φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων, με τον στόλο να αριθμεί πριν από λίγα χρόνια τα 35 πλοία.Ο Σπύρος Καρνέσης προσελκύει τις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις για την επέκταση του στόλου, τις ναυλώσεις, τις μελλοντικές επενδύσεις και ο αδελφός του αναλαμβάνει την καθημερινή διαχείριση της ναυτιλιακής εταιρείας, συντονίζοντας και εποπτεύοντας όλα τα τμήματα της ναυτιλιακής τους. Ως στέλεχος με εμπορική εμπειρία και σφαιρική αντίληψη του ναυτιλιακού χώρου φρόντιζε να καθορίζει τις σχέσεις της εταιρείας με τον ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο.Τον Αύγουστο του 2011 οφεύγει από τη ζωή αιφνιδίως λόγω καρδιακού επεισοδίου και διαταράσσονται οι ισορροπίες στη μέχρι τότε ήρεμη οικογενειακή πορεία. Για όσους γνωρίζουν την οικογένεια στον χώρο της ναυτιλίας, αυτό που λέγεται είναι ότι ο Paul Karnesis, όπως συνήθιζαν να αποκαλούν τον Προκόπη στο εξωτερικό, ή P.K. όπως τον φώναζαν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, αφού έτσι υπέγραφε, είχε έναν μοναδικό τρόπο να ρυθμίζει τα πάντα και να κρατά δεμένη την οικογένεια και τα αδέλφια του. Ηταν εξωστρεφής χαρακτήρας, σε αντίθεση με τον Σπύρο. Τον γνώριζαν όλοι στη ναυτιλία. Οταν έλεγε κάποιος το όνομα Καρνέση στο λιμάνι, σήμαινε Προκόπης Καρνέσης.Κάποτε σε μια επαγγελματική συνάντηση είπε κάποιος «να μιλήσουμε με τον Καρνέση για το θέμα». Οι παρευρισκόμενοι απόρησαν: «Μα ο Προκόπης δεν ασχολείται με αυτό». Για να πάρουν την απάντηση: «Τον Σπύρο εννοώ, όχι τον Προκόπη». Την ιστορία μας διηγήθηκε στέλεχος που ήταν παρών.Οταν έφυγε από τη ζωή ο P.K., ο γιος του Μάριος στην ουσία αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την εταιρεία, γεγονός που είχε γίνει talk of the town στην Ακτή Μιαούλη. Εκείνη την εποχή είχε σηκωθεί πολλή σκόνη για το θέμα αυτό στα ναυτιλιακά γραφεία. Κατάφερε όμως να πατήσει στα πόδια του και να δημιουργήσει την MPK Shipping Inc. με εξειδίκευση στον τομέα ξηρού φορτίου, δεξαμενόπλοιων και υπεράκτιων. Στο πλευρό του έχει πολύτιμο συνεργάτη τη σύζυγό του, με θητεία, ως νομική σύμβουλος, δίπλα σε υπουργούς Ναυτιλίας. Είναι επίσης, επικεφαλής της δικηγορικής εταιρείας Λογγίτση & Συνεργάτες και του Νομικού τμήματος της ναυτιλιακής εταιρείας MPK Shipping Inc. Με τονέχουν δύο θυγατέρες.Ο θάνατος του Προκόπη ήταν ένα πλήγμα για την οικογένεια και της στέρησε τον συνδετικό κρίκο, όπως επισημαίνουν άνθρωποι του φιλικού και επαγγελματικού κύκλου των Καρνέσηδων.Οι σχέσεις μεταξύ των αδελφών άρχισαν να μην είναι ειδυλλιακές. Το αρραγές οικογενειακό μέτωπο παρουσίαζε πλέον ρωγμές. «Προόδευαν γιατί ήταν ενωμένοι ως αδέλφια. Μια γροθιά. Οταν χάθηκε αυτό άρχισαν οι ενδοοικογενειακές κόντρες», σχολιάζουν άνθρωποι που είναι κοντά στην οικογένεια.«Ο καπετάν Σπύρος από τον θάνατο του Προκόπη και μετά σταδιακά άρχισε να αποτραβιέται από τα δρώμενα της εταιρείας. Δεν πολυπήγαινε στο γραφείο, δεν τον βλέπαμε συχνά», εκμυστηρεύονται στελέχη του oμίλου και συνεχίζουν: «Κάποια στιγμή με πληρεξούσιο παρέδωσε τη σκυτάλη στα παιδιά του, την Ελευθερία, την Αγγελική και τον Νικόλα.πήγαν στην εταιρεία να εργαστούν. Στην πορεία όμως έφυγαν και εργάστηκαν σε άλλες ναυτιλιακές. Ο Νικόλας κάποια στιγμή επέστρεψε στην οικογενειακή επιχείρηση για να αποχωρήσει και πάλι το 2022, αφού υπήρξαν κόντρες». Ο Νικόλας μαζί με την αδελφή του, την Ελευθερία, ίδρυσαν τη ναυτιλιακή εταιρεία European Maritime Navigation με έδρα στην Κηφισιά και μαζί τους πήγαν αρκετά στελέχη από την παλιά εταιρεία της οικογένειας. Υπάρχει εκκρεμότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, πως θα προχωρήσει ιδιοκτησιακά ο στόλος της, αφού τα αδέλφια φέρεται να διεκδικούν ή θέλουν να διεκδικήσουν κάποια από τα πλοία της μητρικής εταιρείας.Η αδελφή τους Αγγελική ή Αντζελίκ, όπως είναι γνωστή, ζει μόνιμα στο Λονδίνο και ασχολείται με το real estate, όπου είχε επενδύσει από παλιά ο πατέρας της. Η αδικοχαμένη Μαρία έχει έναν γιο και μία κόρη. Τα παιδιά της δεν ασχολούνται με τη ναυτιλία. Η Δέσποινα δεν έχει παιδιά.Η διάρρηξη των σχέσεων του Σπύρου με τις αδελφές του έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι κοντινοί τους άνθρωποι, ο καπετάνιος να τους στείλει μήνυμα να μην τον ξαναενοχλήσουν.Ομως η τραγωδία που έπληξε την οικογένεια φαίνεται ότι έφερε πιο κοντά τη. Την περασμένη Πέμπτη εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με σαφέστατα μηνύματα: «Κατανοούμε απόλυτα πως το τραγικό γεγονός που συγκλονίζει τις οικογένειές μας τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ειλικρινά όσους μας συμπαραστέκονται. Ταυτόχρονα, επιθυμούμε να εκφράσουμε για μία ακόμα φορά τη θερμή μας έκκληση, προς κάθε κατεύθυνση, για σεβασμό στο πένθος που βιώνουμε. Η ανείπωτη θλίψη μας επιτάσσει την παύση κάθε συζήτησης για οποιαδήποτε άλλη υπόθεσή μας. Και αυτή είναι η αυθεντική και μόνη βούληση όλων των μελών της οικογένειάς μας. Δηλώνουμε επίσης ότι οτιδήποτε άλλο διακινείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξ ονόματος οποιουδήποτε από εμάς, δεν μας εκφράζει». Σε όσους αναρωτιούνται για το μέλλον της εταιρείας μετά την τραγωδία που έπληξε την οικογένεια, την επομένη εκδόθηκε ανακοίνωση, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους εργαζόμενους μας τόσο στην ξηρά όσο και στα υπό διαχείριση της εταιρείας μας πλοία ότι η εταιρεία μας, υπό την καθοδήγηση της κυρίας Δέσποινας Καρνέση, θα επιβιώσει και μετά από αυτή την εφιαλτική τραγωδία και θα συνεχίσει τη λειτουργία της, επιτυγχάνοντας και στο μέλλον τα ίδια λαμπρά αποτελέσματα με το παρελθόν»., ο δημιουργός της οικογενειακής επιχειρηματικής αυτής αλυσίδας, ο οποίος ζει πιο πολύ στο Λονδίνο, δεν επεδίωξε ποτέ τη δημοσιότητα, όπως άλλωστε και τα αδέρφια του. Μάλιστα κάποτε σε μια δημοσιογράφο που τον πίεζε να της δώσει συνέντευξη, είχε πει: «Δεν θέλω τη δημοσιότητα. Θέλω να κυκλοφορώ άνετα ανάμεσα στον κόσμο και να πηγαίνω στην ταβέρνα με φίλους να πίνω τη ρετσίνα μου, να τρώω τον γαύρο μου και να απολαμβάνω την παρέα. Δεν θέλω να κυκλοφορώ με μπράβους».Ανθρωποι που τον γνώρισαν και τον έζησαν από κοντά είπαν στο «»: «Ηταν το πρόσωπο της εταιρείας στο εξωτερικό. Ανθρωπος με σιδερένια πυγμή, αποφασιστικός στη δουλειά του. Τον ενδιέφερε πρωτίστως η εταιρεία, να έχουν καλό επιχειρηματικό όνομα προς τα έξω». Οι ίδιοι μάλιστα πρόσθεσαν τα λεγόμενά τους τονίζοντας ότι «στις ετήσιες εκδηλώσεις της ναυτιλιακής απευθυνόταν στους υπαλλήλους με λόγια ζεστά, τους ευχαριστούσε για όλα και τόνιζε ότι η εταιρεία θα είναι πάντα δίπλα τους. Και κάθε φορά βούρκωνε από τη συγκίνηση». Ο καπετάνιος ήταν πολυπράγμων άνθρωπος. Τη μία μέρα μπορεί να βρισκόταν στο Χιούστον των ΗΠΑ και την άλλη στο Τόκιο. Αεικίνητο τον χαρακτηρίζουν οι γνωστοί του. Η βάση του ήταν στο Λονδίνο. Οταν σε προχωρημένη ηλικία παντρεύτηκε τη Βασιλική Γκίλα , έφτιαξε ένα σπίτι στην Εκάλη για να στεγάσει την οικογένειά του. Χόμπι του ήταν η δουλειά του. Ως καπετάνιος αγαπούσε και συνεχίζει να λατρεύει τη θάλασσα. Μάλιστα έχει στην κατοχή του ένα κότερο, το «Etoile du Nord» (Αστέρι του Βορρά), το οποίο στην ουσία ήταν ένα παλιό φορτηγό πλοίο από σίδερο που μετασκεύασε, ένα παραδοσιακό σκαρί, πολυτελές, αλλά όχι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης.Ο καπετάνιος την άνοιξη του 1994 έγραψε ένα ιδιόχειρο σημείωμα με τίτλο «», με το περιεχόμενο του οποίου μάλιστα συμφώνησαν όλα τα αδέλφια.Σε αυτό γίνεται ξεκάθαρο ότι στη European Navigation πρόεδρος ήταν ο Σπύρος Καρνέσης, αντιπρόεδρος ο Προκόπης Καρνέσης, νομικός σύμβουλος η Δέσποινα Καρνέση-Βλασσάκη, οικονομικός σύμβουλος η Μαρία Καρνέση-Λαδά και η άλλη αδελφή τους, η Αγγελική Καρνέση, απλό μέλος.Στο έγγραφο καταγράφονται και τα ποσοστά στα κέρδη του καθενός από τους μετόχους. Από τα καθαρά κέρδη συμφωνήθηκε να διανέμεται ποσοστό 38%, εκ του οποίου ο Σπύρος Καρνέσης δικαιούται 10/38, ο Προκόπης Καρνέσης 10/38, η Μαρία και η Δέσποινα Καρνέση από 5/38, ο Βλασσάκης 3/38 και 1/38 η Αγγελική Καρνέση-Τσιόντση. Επίσης, 1/38 δικαιούταν η μητέρα τους, Ελευθερία Καρνέση, και 3/38 θα διατίθετο για τα μπόνους στα στελέχη της εταιρείας.Τέλος, είχε συμφωνηθεί ότι σε περίπτωση αποχώρησης ή θανάτου κάποιου από τα μέλη του Οικογενειακού Συμβουλίου, η ναυτιλιακή θα συνέχιζε από τους υπόλοιπους χωρίς να αντικατασταθεί από κάποιον τρίτο λόγω κληρονομικής διαδοχής. Το ποσοστό του αποχωρήσαντος θα αγοραζόταν από τα υπόλοιπα μέρη.Το παρελθόν τουπου δολοφόνησε τρεις ανθρώπους στη Γλυφάδα καλύπτεται από το πέπλο της διακριτικότητας πίσω από το οποίο ζούσε όλη η οικογένεια Καρνέση. Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύονται φωτογραφίες του και βίντεο από δεξιώσεις και παραλαβές πλοίων στις οποίες παίρνει μέρος με κάθε επισημότητα. Ομως δεν ήταν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από τον άνθρωπο-σκιά του καπετάν Σπύρου Καρνέση. Οπου πήγαινε εκείνος πήγαινε και ο Αρης, αφού ήταν ο οδηγός του και ο άνθρωπος που είχε τυφλή εμπιστοσύνη ο καπετάν Σπύρος Καρνέσης. Ηταν πάντα δίπλα του, γι’ αυτό και τον έχουν απαθανατίσει και σε διάφορες εκδηλώσεις της ναυτιλιακής. Οι Καρνέσηδες τον προσέλαβαν μετά το 1988, όταν αγόρασαν το 50% των Πεταλιών, για να φροντίζει την περιουσία τους. Πιο πριν ο Αιγύπτιος εργαζόταν σε ένα ζευγάρι γνωστό στο ελληνικό επιχειρείν.Οταν δεν βρισκόταν στους Πεταλιούς έμενε στη Γλυφάδα, στο διαμέρισμα της οδού Τσιτσάνη 16, όπου φρόντιζε την κυρία Ελευθερία, τη μητέρα των Καρνέσηδων, η οποία τον είχε βαφτίσει και του έδωσε το όνομα Αριστείδης. Ηταν ο οδηγός της στις μετακινήσεις της, οι οποίες κυρίως ήταν για να επισκεφθεί τις κόρες της. Προς το τέλος της ζωής της, όταν αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας, τη φρόντιζε ο ίδιος. Ανθρωποι που τον συναντούσαν στην εταιρεία κάνουν λόγο για έναν «κλειστό χαρακτήρα», ο οποίος δεν είχε δημιουργήσει δική του οικογένεια. Ανήκε στον στενό κύκλο τωνκαι μάλιστα το ότι τον είχαν διορίσει μέλος στο διοικητικό συμβούλιο δύο εταιρειών, μεταξύ των οποίων η μονοβάπορη Carriager Shipping Inc. στην οποία ανήκει το «Elka Glory», δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο στη ναυτιλία. Οι πλοιοκτήτες συνηθίζουν να συμπληρώνουν τα Δ.Σ. των εταιρειών τους με ανθρώπους εμπιστοσύνης τους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Απλώς είναι σίγουροι ότι δεν θα διαρρεύσει τίποτα από όσα λέγονται και γίνονται στα διοικητικά συμβούλια. Το διαμέρισμα στο οποίο έμενε ο Αρης ανήκει στον. Ηταν το πρώτο που είχε αγοράσει πριν από πολλά χρόνια, όταν αποφάσισε να αποκτήσει μια κατοικία και στη Γλυφάδα, αφού εκεί ήταν η έδρα της εταιρείας.Είχε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο την αδελφή του στην τράπεζα Citibank, σε υποκατάστημα στην Ελβετία. Μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού διακινήθηκε ποσό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Σήμερα στον λογαριασμό υπάρχουν μόλις 1.500 ευρώ. Στην ίδια τράπεζα υπήρχαν εταιρικοί λογαριασμοί των ναυτιλιακών επιχειρήσεων της οικογένειας Καρνέση. Είχε επίσης λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα ύψους 500.000 ευρώ. Σε αυτόν τον λογαριασμό μπήκαν και τα χρήματα που εισέπραξε ως αποζημίωση μετά την απόλυσή του. Η σύμβαση εργασίας του με τη ναυτιλιακή εταιρεία είχε καταγγελθεί στις 31.3.2023, δηλαδή σχεδόν πριν από έναν χρόνο, και είχε λάβει ως αποζημίωση το ποσό των 74.862 ευρώ. Παρείχε τις υπηρεσίες του ως επιστάτης σε κτήμα άλλου μέλους της οικογένειας Καρνέση στους Πεταλιούς, με τους οποίους οι δολοφονηθέντες και ηδεν είχαν οιαδήποτε σχέση.Η European Navigation Inc. ιδρύθηκε το 1979 από τον Προκόπη και τον. Ιστορικά ο όμιλος διαχειριζόταν κατά μέσον όρο στόλο περίπου 35 πλοίων, που αποτελείτο από δεξαμενόπλοια χημικών μέχρι VLCC και από handysize μέχρι μεγάλα VLOC/capesize bulk carriers. Σήμερα η εταιρεία διαχειρίζεται στόλο χωρητικότητας περίπου 1.200.000 DWT υπό τη European Product Carriers Ltd. Επίσης διαχειρίζεται τρία μικρά ανεφοδιαστικά δεξαμενόπλοια, τα «Elin Poseidon», «Apiliotis», «Zefyros».Το πρώτο συνθετικό όνομα των πλοίων είναι ELKA, από τα αρχικά του ονόματος της μητέρας τους, Ελευθερίας Καρνέση. Στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας απασχολούνται 45 άτομα, ενώ στους 350 ανέρχονται οι ναυτικοί.Η οικογένεια Καρνέση ήρθε στην επικαιρότητα με αφορμή μια δικαστική διαμάχη μεταξύ του ιδρυτή, του 85χρονου Σπύρου Καρνέση, και των δύο αδελφών του, της Δέσποινας (79 ετών) και της αείμνηστης Μαρίας (77 ετών), αλλά και του αείμνηστου 80χρονου συζύγου της πρώτης, Αντώνη Βλασσάκη. ΗΜε την 63 σελίδων αγωγή τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά κατηγορούν τον καπετάν Σπύρο ότι πήρε στα τέλη του 2022 από κοινούς λογαριασμούς 325,5 εκατ. δολάρια και τα μετέφερε σε αποκλειστικά δική του εταιρεία. Πρόκειται για μετρητά που είχαν συγκεντρωθεί στο κοινό «καλάθι» των αδιανέμητων κερδών από τη δραστηριότητα στην ποντοπόρο ναυτιλία.Ο δε καπετάν Σπύρος Καρνέσης υποστηρίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι δικά του και πως η άλλη πλευρά ήταν υπάλληλοί του.