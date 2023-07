Άλαν Άρκιν: Οι 10 καλύτερες ερμηνείες του - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Άλαν Άρκιν με τη σύζυγό του, Σουζάν

Ο Άρκιν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, το 2019

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Άλαν Άρκιν πέθανε στα 89 του χρόνια στις 30 Ιουνίου, καταφέρνοντας να μη δείξει ποτέ, σημεία επιβράδυνσης στην καριέρα του. Η τελευταία εμφάνιση του σπουδαίου ηθοποιού, ήταν στην τηλεόραση και την επιτυχημένη κωμική σειρά του Netflix, «The Kominsky Method».Ο Άρκιν ξεκίνησε την καριέρα του με τον φημισμένο θίασο κωμωδίας Second City στο Σικάγο, κάνοντας το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ με τη συγκεκριμένη ομάδα, το φθινόπωρο του 1961. Δύο χρόνια αργότερα, η φήμη του θα μεγάλωνε περισσότερο, με το έργο «Enter Laughing», όπου κέρδισε το βραβείο Tony το 1963 ως καλύτερος ηθοποιός θεατρικού έργου για τον ρόλο του. Την επόμενη χρονιά θα σημείωνε άλλον έναν θρίαμβο στο Μπρόντγουεϊ, με το δημοφιλές έργο «Luv».To 1966, o Άρκιν έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ για την πρώτη του ταινία στον κινηματογράφο, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Russians Are Coming the Russians Are Coming». Ο ηθοποιός έλαβε άλλες τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και τελικά το κέρδισε, σχεδόν 35 χρόνια μετά το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, για την ταινία «Little Miss Sunshine».Ο Άρκιν είχε μια μακρά και ποικίλη καριέρα, η οποία περιελάμβανε επίσης τη σκηνοθεσία στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ. Η μεγαλύτερη σκηνοθετική επιτυχία του στο Μπρόντγουεϊ ήταν το «The Sunshine Boys» του Νιλ Σάιμον.Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες κινηματογραφικές ερμηνείες του αείμνηστου Άλαν Άρκιν.Σκηνοθεσία: Norman JewisonΣενάριο: William RoseΟ Άλαν Άρκιν έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου και κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Α' Ανδρικού Ρόλου σε μιούζικαλ ή κωμωδία για την κωμωδία «, η οποία αποτέλεσε και το κινηματογραφικό του ντεμπούτο. Η ταινία είναι μια αστεία κωμωδία που αφορά ένα ρωσικό υποβρύχιο που βγαίνει κατά λάθος στην ξηρά σε μια εποχή καλοκαιρινών διακοπών. Το φιλμ διαδραματίζεται στο αποκορύφωμα της παράνοιας του Ψυχρού Πολέμου και περιλαμβάνει ένα all-star καστ ταλαντούχων κωμικών. Ο Άρκιν υποδύθηκε τον επικεφαλής της ρωσικής αποβατικής ομάδας που βγαίνει στην ακτή για να ζητήσει βοήθεια από τους πανικόβλητους κατοίκους.