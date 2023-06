Πέθανε ο Οσκαρικός ηθοποιός Άλαν Άρκιν με δεκάδες ρόλους σε κινηματογράφο και τηλεόραση

«Έρχονται οι Ρώσοι»

Μια γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή φυσιογνωμία της μεγάλης και της μικρής οθόνης, ο βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, που συνδέθηκε με δεκάδες δραματικούς αλλά και κωμικούς ρόλους, έφυγε απο την ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο δημοφιλής ηθοποιός απέσπασε το Οσκαρ Οσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου, το 2007, για την ερμηνεία του στην ταινία «Little Miss Sunshine ».Αυτή ήταν η τέταρτη κατά σειρά υποψήφιότητά του για το Χρυσό Αγαλματίδιο καθώς είχαν προηγηθεί αυτές του 2013 στην «Επιχείρηση Αργώ» του Μπεν Αφλεκ, του 1969 στο «The Heart Is a Lonely Hunter» και του 1967 στο«Ο πατέρας μας ήταν μια μοναδικά ταλαντούχα δύναμη της φύσης, τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως άνθρωπος. Ένας στοργικός σύζυγος, πατέρας και προπάππους, που λατρεύτηκε και θα λείψει πολύ» ανάφεραν οι τρεις γιοι του στην επίσημη ανακοίνωσή του θανάτου του.Γεννημένος το 1934 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, και μεγάλωμενος στο Λος Άντζελες, όπου μετακόμισε η οικογένειά του κατά την εφηβεία του, ο Άλαν Aρκιν έκανε την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, το 1957, ως τραγουδιστής, στην ταινία «Calypso Heat Wave». Στη συνέχεια τα βήματά του τον οδήγησαν στο στο, γράφοντας κείμενα και στίχους για την παράσταση «From the Second City» ενώ δύο χρόνια αργότερα ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της κωκωδίας «Enter Laughing» για τον οποίο τιμήθηκε με βραβείο Tony. Η πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα έγινε το 1966, με την παράσταση «Eh? », η οποία στέφθηκε με επιτυχία και σύστησε στο κοινό τον μετέπειτα κορυφαίο ηθοποιό Ντάστιν ΧόφμανΜεταπήδησε όμως σύντομα στον κινηματογράφο όπου ξετύλιξε το μέγεθος του υποκριτικού ταλέντου του ενσαρκώνοντας, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους ρόλους σε δεκάδες ταινίες. Ανάμεσά τους και οι « Περίμενε Μέχρι Να Νυχτώσει», «Ο Πόνος της Σιωπής», «Κατς 22», « Οι Συμπέθεροι», «Ο Ψαλιδοχέρης», « Οικόπεδα με Θέα», «Γκάττακα», «Μάρλεϊ, ενας Μεγάλος Μπελάς», «Νομοταγείς τύποι», στην οποία συμπρωταγωνίστησε με τον Αλ Πατσίνο και τον Κρίστοφερ Γουόκεν κ.ά.Παράλληλα εργάστηκε και στην τηλεόραση υποδυόμενος χαρακτηριστικούς ρόλους σε δημοφιλείς σειρές όπως οι «Escape from Sobibor», «The Pentagon Papers» κ.α.ενώ κατά την διετία 2018 – 2019 πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά του Netflix «», ρόλο για τον οποίο, μάλιστα, απέσπασε δύο υποψηφιότητες για βραβείο Emmy.