Αλέξης Παππάς για «All Star Survivor»: Αν δεν μπει ο Ντάνος, δεν πρέπει να το λέμε «All Star»

Συνέντευξη παραχώρησε ο Αλέξης Παππάς και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει στοO ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και δήλωσε αρχικά, πως ναι μεν έχει μπει σε συζητήσεις με την παραγωγή, όμως ακόμα είναι διστακτικός με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο ριάλιτι.«Γίνονται συζητήσεις και για το All Star και για μια σειρά και για παρουσίαση. Το All Star είναι κάτι που το έχω ξανακάνει. Όταν κάτι γίνεται μια φορά και είναι το ορίτζιναλ και γίνεται και δεύτερη φορά, δεν είναι ορίτζιναλ. Δεν θα έχει τον ίδιο παλμό», είπε αρχικά.Στη συνέχεια, πρόσθεσε σχετικά: «Αν μάθουν οι άλλοι παίκτες ότι είμαι εγώ εκεί, ποιοι θα θέλουν να είναι μαζί μου; Γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν».Όσο για τον, δήλωσε πως θεωρεί ότι η απουσία του θα είναι έντονη, αν τελικά αποφασίσει να πει «όχι». «Αν δεν μπει στο All Star, τότε δεν μπορεί να αποκαλείται All Star. Θα λείπει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι», τόνισε.Αναφορικά με άλλα ριάλιτι και ειδικότερα το GNTM, δήλωσε πως δεν έχει καμία σχέση με όσα πραγματικά συμβαίνουν στον χώρο του μόντελινγκ.Τέλος, μίλησε για τα social media και αποκάλυψε τι μηνύματα δέχεται ο ίδιος. Όπως εξήγησε, πολλά νεαρά αγόρια του στέλνουν για να του ζητήσουν συμβουλές σχετικά με το πώς να προσεγγίσουν μια κοπέλα.Ωστόσο, παραδέχτηκε πως έχει πέσει θύμα «catfish». «Υπήρχε μια γυναίκα που παρουσιαζόταν όμορφη κλπ, αλλά μετά από 1,5 χρόνο αποδείχθηκε ότι ήταν άλλο πρόσωπο», είπε κλείνοντας.