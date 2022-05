Eurovision 2022: Σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού

Ο μεγάλος τελικός του 66ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision , μόλις ξεκίνησε.

Supermodel». Τη μεγάλη βραδιά που άνοιξε με το τραγούδι, «Give Peace a Chance», παρουσιάζουν η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι, ο τραγουδιστής Μίκα και ο παρουσιαστής Αλεσάντρο Κάτελαν, ενώ στη σκηνή επιστρέφουν και οι περσινοί νικητές Maneskin , για να τραγουδήσουν το νέο τους κομμάτι «».

Η Eurovision μεταδίδεται σε απευθείας μετάδοση, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX και μέσω live streaming από το ertnews.gr. Στον σχολιασμό είναι και πάλι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.





Η Ελλάδα με τηνκαι το τραγούδι «», θα εμφανιστεί στην 17η θέση και πιο συγκεκριμένα, αμέσως μετά το δεύτερο διάλειμμα του τελικού.

1. Τσεχία

2. Ρουμανία

3. Πορτογαλία

4. Φινλανδία

5. Ελβετία

6. Γαλλία

7. Νορβηγία

8. Αρμενία

9. Ιταλία

10. Ισπανία

11. Ολλανδία

12. Ουκρανία

13. Γερμανία

14. Λιθουανία

15. Αζερμπαϊτζάν

16. Βέλγιο

17. Ελλάδα

18.Ισλανδία

19. Μολδαβία

20. Σουηδία

21. Αυστραλία

22. Ηνωμένο Βασίλειο

23. Πολωνία

24. Σερβία

25. Εσθονία





Με μία σκηνική παρουσία εμπνευσμένη από την Ιταλική Αναγέννηση, οι «We Are Domi» τραγουδούν το «Lights Off», για λογαριασμό της Τσεχίας. Κατά τη διάρκεια της performance του συγκροτήματος, πίσω από την τραγουδίστρια, ξεπροβάλλει ο Δαβίδ του Μικελάντζελο, που προς το τέλος, φωτίζεται με λαμπερό ροζ υπερσύγχρονο LED φωτισμό. Πέρα από την τέχνη, οι Τσέχοι υιοθετούν ένα rave vibe, ενώ υπάρχει πλούσιος ηλεκτρονικός εξοπλισμός.









Η ρουμανική αποστολή φέτος στέλνει κάτι διαφορετικό από τις άλλες χρονιές. Ο WRS ή κατά κόσμον Andrei-Ionuț Ursu, τραγουδάει το «Llámame», που σημαίνει «Κάλεσέ με», με τις αποχρώσεις του χρυσού και του κόκκινου να πρωταγωνιστούν στη σκηνή. Ο ρουμανικής καταγωγής Ursu, ξεκίνησε την καριέρα του, ως χορευτής και μάλιστα, είχε συνεργαστεί με διάσημους καλλιτέχνες όπως η Inna, η Antonia και οι Carla’s Dreams. Αργότερα, αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι, τόσο ως ερμηνευτής, όσο ως συνθέτης. Το «Llamame» μάλιστα, είναι το 13ο single που έχει κυκλοφορήσει.

H 27χρονη Maro από την Πορτογαλία, εκπροσωπεί την πατρίδα της στον 66ο διαγωνισμό της Eurovision με το «Saudade, Saudade» και μία ξεχωριστή σκηνική παρουσία, που αποπνέει την αίσθηση της μελαγχολίας, που φέρει η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Αυτός ήταν και ο σκοπός της Maro, αφού το τραγούδι απευθύνεται στον χαμό του παππού της.

Η ίδια είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Το τραγούδι είναι για τον παππού μου, που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, αλλά συνεχίζει να είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι του εαυτού μου. Γι΄ αυτό σκέφτηκα ότι θα είχε κάποιο νόημα να τραγουδήσω ένα τόσο προσωπικό τραγούδι».





Οι «The Rasmus» είναι από τους παγκοσμίως γνωστούς καλλιτέχνες που λαμβάνουν μέρος στη Eurovision. Το φινλανδικό ροκ συγκρότημα τραγουδά το «Jezebel» σε στίχους του Lauri Ylönen και του Desmond Child. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Desmond Child έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της ροκ σκηνής όπως: Kiss, Bon Jovi, Aerosmith και Alice Cooper.

Εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, οι «The Rasmus» σημειώνουν μία ανοδική πορεία, με πιο χαρακτηριστική από τις επιτυχίες τους, το «In The Shadows», που μετρά πάνω από 100 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Το 2016, ο Marius Bear εγκατέλειψε το όνειρό του να γίνει μηχανικός, για να περιοδεύσει στη Γερμανία και την Ελβετία ως πλανόδιος μουσικός. Ο ίδιος δικαιώθηκε με αυτή του την επιλογή, αφού μία τυχαία συνάντηση με έναν παραγωγό, τον έφερε στη σκηνή του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού στην Ευρώπη, για να τραγουδήσει σε εκατομμύρια τηλεθεατές και να τους πει, ότι τα αγόρια όντως κλαίνε.





Η φετινή συμμετοχή της Γαλλίας είναι απόρροια ενός «παντρέματος» της ηλεκτρονικής με την παραδοσιακή μουσική από τα βόρεια. Μέσα από την ερμηνεία του «Fulenn», αναδύεται ο βρετονικός μύθος για μια νεαρή γυναίκα, η οποία χειραφετείται από το βλέμμα των άλλων και τρέχει να χορέψει μέσα στη νύχτα, λουσμένη από το φως της φωτιάς.





Η εκπροσώπηση της Νορβηγίας στη φετινή Eurovision είναι απεσταλμένη από τη... Σελήνη. Ο Keit και ο Jim, το μουσικό δίδυμο Subwoolfer έχουν διατηρήσει πλήρη μυστικότητα γύρω από την ταυτότητά τους. Υποστηρίζουν πως έρχονται από άλλο γαλαξία και η μοναδική τους αποστολή είναι να κατακτήσουν τον «θρόνο» του διαγωνισμού.

«Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κατακτήσουμε τον κόσμο, τουλάχιστον μουσικά. Είμαστε η μεγαλύτερη μπάντα στον γαλαξία εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και τώρα θα μείνουμε εδώ στη Γη, τουλάχιστον για μερικά εκατομμύρια χρόνια», δήλωσαν σε συνέντευξή τους. «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που κυκλοφορούμε επιτέλους τις τεράστιες επιτυχίες μας σε άλλους πλανήτες».

Το μεγάλο ερώτημα σε σχέση με τη συγκρότημα είναι... Θα αποκαλύψουν τα πρόσωπά τους ο Keith και ο Jim, σε περίπτωση που κερδίσουν τη Eurovision;





Με καταγωγή από το Βαναντζόρ, η 21χρονη Ρόζα εκπροσωπεί τη χώρα της με το τραγούδι «Snap». Πρόκειται για μία μελωδική μπαλάντα, η οποία έρχεται σε πλήρη αρμονία με το εντυπωσιακό λευκό σκηνικό, που έχει ετοιμάσει για τον διαγωνισμό.

Η ίδια είχε δηλώσει για τη συμμετοχή της: «Κοιτάζοντας από έξω προς τα μέσα, οι πιθανότητες φαινόταν ότι ήταν εναντίον μου, καθώς είμαι ένα άγνωστο κορίτσι από μια μικρή πόλη της Αρμενίας. Αλλά η δύναμη αυτής της εκδήλωσης είναι πραγματική, όταν συνδυάζεται με σκληρή δουλειά κι επιμονή. Είμαι ενθουσιασμένη που αφήνω τους ανθρώπους να μπουν στον εσωτερικό μου κόσμο μέσω της μουσικής μου».





Δύο από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της Ιταλίας, θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στη φετινή Eurovision. Όπως και οι περσινοί νικητές, το ιταλικό συγκρότημα «Maneskin», ο Mahmood έγινε γνωστός από τον ιταλικό διαγωνισμό τραγουδιού «X-Factor». Από την άλλη μεριά και ο ράπερ Blanco, έχει κατακτήσει ουκ ολίγες φορές την κορυφή των ιταλικών τσαρτ.

«Η κινητήριος δύναμη του τραγουδιού αυτού είναι η ελευθερία και νομίζω ότι το "Brividi" δεν μιλάει για ένα συγκεκριμένο είδος αγάπης που έχουμε να κάνουμε, αλλά περισσότερο για το να χάσεις τον φόβο να αντιμετωπίσεις κάποιον που αγαπάς και να εκθέσεις τα συναισθήματά σου», εξηγεί ο Mahmood.





Η Chanel Terrero είναι τραγουδίστρια, χορεύτρια και ηθοποιός που γεννήθηκε στη Κούβα. Η σούπερ σταρ έχει πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στο μουσικό θέατρο, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε παραγωγές των The Lion King, Flashdance, The Bodyguard και Mamma Mia . Έχει επίσης χορέψει στη σκηνή με τη Shakira, στα Μουσικά Βραβεία MTV Europe 2010. Το SloMo είναι το ντεμπούτο single της Chanel και αποτελείται από μια ομάδα τραγουδοποιών που έχουν συνεργαστεί με τους Madonna, Black Eyed Peas, Britney Spears, Ricky Martin, Mariah Carey και Nicki Minaj.

Το S10 είναι το ψευδώνυμο της Stien den Hollander, που σε ηλικία μόλις 21 ετών, έχει γίνει η αγαπημένη της ολλανδικής alternative pop σκηνής, κερδίζοντας τους κριτικούς και συγκεντρώνοντας έναν μεγάλο αριθμό θαυμαστών, ενώ έχει θριαμβεύσει σε σημαντικές τελετές βραβείων. To τραγούδι απευθύνεται στον αγαπημένο της, που του ζητάει να μη φύγει.





Πρόκειται για το μεγάλο φαβορί του 66ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Το συγκρότημα πήρε το όνομά του από την ουκρανική πόλη Kalush, που βρίσκεται στους πρόποδες των Καρπαθίων Βουνών.

Το τραγούδι «Stefania», με το οποίο θα διαγωνιστούν, αποτελεί φόρο τιμής στη μητέρα του τραγουδιστή, Oleh. Άκουσε για πρώτη φορά τον γιο της να τραγουδάει, όταν τον είδε να διαγωνίζεται με το συγκρότημα, στην ουκρανική εκπομπή για τη Eurovision, «Vidbi».

Aπό την πρώτη κιόλας, στιγμή που κυκλοφόρησε, το «Stefania» μετατράπηκε σε έναν άτυπο ύμνο της χώρας, η οποία δέχεται τους τελευταίους μήνες επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις.





Μία από τις πιο ήρεμες συμμετοχές της φετινής χρονιάς είναι αναμφίβολα αυτή της Γερμανίας, με τον Malik Harris να χαρακτηρίζεται από πολλούς, εξαιρετικός φωνητικά. «Όλο αυτό το ταξίδι με έκανε πολύ ταπεινό, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω, που ακούν τη μουσική μου», δήλωσε πρόσφατα ο τραγουδιστής.





Από το ντεμπούτο της το 2015, η Monika Liu έχει κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ και πολλά άλλα σινγκλ, κατέχοντας ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο. Σύμφωνα με την καλλιτέχνιδα, σκεφτόταν να φτάσει στη σκηνή της Eurovision εδώ και πολλά χρόνια και η στιγμή της ήρθε τώρα, με τη σύνθεση του Sentimentai , που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο.





H συμμετοχή του τραγουδιστή στη Eurovision επιβεβαιώθηκε μόλις 3 εβδομάδες μετά τη νίκη του “The Voice of Azerbaijan” , όπου έφθασε στη νίκη με περισσότερο από το 40% των ψήφων του κοινού στον μεγάλο τελικό.

Μέντορας του είναι ο Eldar Gasimov, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός (εκτός της χώρας του) για τη νίκη του στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2011, με το Running Scared.





Ταλαντούχος τερματοφύλακας, ο τραγουδιστής Jérémie Makiese, υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο για να παίξει στην Excelsior Virton FC. Προχωρώντας, ο φιλόδοξος νεαρός σούπερ σταρ θέλησε να ακολουθήσει και τα δύο του πάθη στη ζωή.





«Στον τελικό θα περάσουμε ωραία» είχε δηλώσει πριν μερικές ημέρες η Αμάντα Γεωργιάδη κι αυτό σκοπεύει να κάνει, τραγουδώντας το «Die Together». Η Αμάντα είναι Ελληνίδα της ομογένειας με αξιοσημείωτη πορεία στη μουσική και στην τηλεόραση, με πολλές διακρίσεις κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, ενώ έχει συνθέσει η ίδια το τραγούδι που θα διαγωνισθεί για την Ελλάδα. Πρωταγωνιστές της ιστορίας μας είναι ένα νεαρό ζευγάρι που επισκέπτεται το νησί στο οποίο γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν. Όμως, αυτή τη φορά όλα είναι διαφορετικά. Τα χαμόγελα και οι ευτυχισμένες στιγμές εναλλάσσονται με την πίκρα, την απογοήτευση και τη ματαίωση που αποτυπώνεται στο βλέμμα όλων μας, όταν συνειδητοποιούμε ότι μια σχέση τελειώνει.





Η Sigga, η Beta και η Elín είναι τρεις αδερφές και ο πατέρας τους, Eythor, ήταν μέλος του θρυλικού jazz-funk συγκροτήματος, Mezzoforte, ο οποίος σημείωσε επιτυχία με το νούμερο 17 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1983 με το τραγούδι Garden Party. Ο αδερφός τους, που ονομάζεται επίσης Eythor, τις συνοδεύει στη σκηνή, παίζοντας ντραμς.





Οι Zdob şi Zdub είναι ένα συγκρότημα που έχει γίνει γνωστό για τα θεαματικά ζωντανά σόου του, όσο και για τα πιασάρικα τραγούδια που τραγουδούν. Στη σκηνή στο Τορίνο τους συνοδεύουν οι Advahov Brothers, δύο μουσικοί που είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στη Μολδαβία, έχουν τη δική τους λαϊκή ορχήστρα και παίζουν συχνά σε sold-out εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα τους. Οι Zdob şi Zdub & Advahov Brothers σχεδιάζουν μάλιστα να κυκλοφορήσουν ένα ολόκληρο άλμπουμ με υλικό μαζί.



Η Jakobs ξεκίνησε τη δισκογραφική της καριέρα ως μέρος του συγκροτήματος Love Generation και ξεκίνησε σόλο καριέρα το 2018. Με έναν πατέρα που είναι διάσημος ροκ σταρ στη Σουηδία και μια γιαγιά συνθέτρια, η μουσική ήταν πάντα ένα θεμελιώδες μέρος της ζωής της.





O Σέλντον Ράιλι δεν είναι άγνωστος στην Αυστραλία και στο παρελθόν έχει διαγωνιστεί στο The X Factor Australia, στο The Voice αλλά και στο America's Got Talent. Το τραγούδι του «Not the Same» αποτελεί την ιστορία που ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να πει, όταν σε ηλικία 6 ετών διαγνώστηκε με σύνδρομο Asperger. Το «Not the Same» γράφτηκε από κοινού από τον Ράιλι με τους Καμ Νάκσον και Τίμι Τεμπλ και μιλάει για τις «διακρίσεις και τον αποκλεισμό».





Ο σταρ του TikTok, Σαμ Ράιντερ, εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision. Ο Ράιντερ έγινε γνωστός όταν άρχισε να δημοσιεύει βίντεο με διασκευές και τραγούδια καραόκε από το σπίτι του στην αρχή του lockdown λόγω πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020. Μέχρι το τέλος του έτους, έγινε ο καλλιτέχνης με τον πιο δημοφιλή λογαριασμό στο TikTok. Bασικός στόχος του τραγουδιστή όπως έχει δηλώσει, είναι να συνδεθεί με το κοινό και οι άνθρωποι να αισθανθούν τη θετικότητα και τη χαρά.





Ο Ochman μετά τη νίκη του στο The Voice, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του single, Światłocienie, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος διάσημος ερμηνευτής στην οικογένεια: είναι εγγονός του διεθνούς φήμης Πολωνού τενόρου, Wiesław Ochman.





Η Konstrakta είναι το ψευδώνυμο της Ana Đurić, μιας καλλιτέχνιδας από τη Σερβία, που το 2011 βρισκόταν στο συγκρότημα Zemlja Gruva, ανοίγοντας την τελευταία συναυλία της Amy Winehouse, στο Βελιγράδι. Το τραγούδι της In Corpore Sano έχει χαρακτηριστεί ως κριτική στο σερβικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και ως σάτιρα για τα ανέφικτα πρότυπα ομορφιάς.





Παρά το γεγονός ότι πέρασε ένα μεγάλο μέρος του 2020 με μια γιγαντιαία στολή κριαριού στο The Masked Singer, ο Stefan ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άντρας της χρονιάς στη χώρα στο γνωστό περιοδικό Kroonika και απόψε τραγουδάει για την ελπίδα.











H ψηφοφορία

​​Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, τηλεψηφοφόροι και κριτικές επιτροπές θα απονείμουν ο καθένας από 1 έως 8, 10 και 12 βαθμούς. Οι τηλεψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν μέσω της επίσημης εφαρμογής, από το τηλέφωνό τους ή μέσω SMS. Το παράθυρο ψηφοφορίας ανοίγει μετά την εκτέλεση του τελευταίου τραγουδιού και τελειώνει 15 λεπτά αργότερα. Οι ψήφοι καθορίζουν το 50% του αποτελέσματος και συγκεντρώνονται από τον εταίρο ψηφοφορίας της EBU, Digame. Οι επαγγελματικές κριτικές επιτροπές θα καθορίσουν το υπόλοιπο 50% του αποτελέσματος. Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε μέλη (συμπεριλαμβανομένου ενός προέδρου) είναι η ίδια κριτική επιτροπή που ψήφισε σε έναν από τους ημιτελικούς. Τα μέλη θα παρακολουθήσουν ζωντανά και θα κατατάξουν όλα τα τραγούδια με βάση τη δεύτερη Πρόβα Dress, τον λεγόμενο τελικό της κριτικής επιτροπής.



Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, θα το ανακοινώσει η



Αφού απονεμηθούν όλοι οι βαθμοί της κριτικής επιτροπής, θα αθροιστούν οι συνολικοί βαθμοί από την τηλεψηφοφορία για κάθε χώρα. Αυτά τα σύνολα θα προστεθούν στη συνέχεια στον πίνακα αποτελεσμάτων, ξεκινώντας από το κάτω μέρος και φτάνοντας μέχρι την κορυφή. Η χώρα που βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, θα ανακηρυχθεί νικήτρια.





