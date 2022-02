«Rise»: Πρεμιέρα τον Μάιο για την ταινία με την πορεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα Σεπόλια στην κορυφή του ΝΒΑ

Family. Dedication. Devotion. “Rise,” a @DisneyPlus Original Movie, based on the real life experiences of Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo and his family, will debut in 2022. #DisneyRise pic.twitter.com/4tgsWbqmjF — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 20, 2021

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thanasis Antetokounmpo (@thanasis_ante43)





Η γιορτή των ερωτευμένων έδωσε την αφορμή στη θυγατρική του πολυεθνικού κινεζικού ομίλου ηλεκτρονικών TCL, στην Αμερική να ζητήσει από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μιλήσει για την αγαπημένη του ρομαντική ταινία. Ο Έλληνας σουπερ σταρ του ΝΒΑ στο βίντεο του ενός λεπτού και των 9 δευτερολέπτων που αναρτήθηκε στα social media του πολυεθνικού ομίλου αρχικά ααπάντησε ότι η ταινία που τον έκανε να δακρύσει ήταν ο «Τιτανικός» για να αλλάξει άμεσα την γνώμη του και να πει ότι ήταν η ταινία The Notebook (το ημερολόγιο) παραγωγής 2004.Την ταινία αυτή την είχε δει πριν κάποια χρόνια όταν ήταν στην εφηβεία και τον είχε κάνει να δακρύσει. ««Η ταινία που με συγκίνησε πιο πολύ απ’ όλες ήταν ο Τιτανικός. Μάλλον όχι, το παίρνω πίσω, ήταν το Notebook. Με θυμάμαι να το βλέπω πρώτη φορά πριν από μερικά χρόνια, νομίζω ήμουν έφηβος και με άγγιξε συναισθηματικά» θα πει χαρακτηριστικά στο βίντεο και πρόσθεσε: «Πρώτα ήταν αυτή και πιο πρόσφατα το μικρό κομμάτι της ταινίας για μένα και την οικογένειά μου, που είδα πριν από μερικές μέρες. Γενικά παρακολουθώ πολύ ταινίες της Marvel και της Disney, είμαι μεγάλος φαν. Αυτές προτιμώ τις περισσότερες φορές».Πράγματι, πριν από μερικές ημέρες ο Greek Freak ο Γιάννης με τον αδερφό του Θανάση και τη μητέρα τους Βερόνικαστα στούντιο της Disney όπου παρακολούθησαν ένα μικρό κομμάτι της ταινίας με τίτλοπου αναφέρεται στη ζωή του Γιάννη, από τα Σεπόλια στην κορυφή του ΝΒΑ, αλλά και την πορεία της οικογένειας Αντετοκούνμπο.Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο είχαν βρεθεί στο Λος Άντζελες στο πλαίσιο αγώνων της ομάδας τουςμε τις αντίστοιχες των Λος Άντζελες Κλίπερς και Λος Άντζελες Λέικερς όπου και κέρδισαν. Στο περιθώριο των αγώνων επισκέφθηκαν και τα στούντιο της Disney ώστε να παρακολουθήσουν μικρό απόσπασμα της ταινίας τους αλλά και να ενημερωθούν για το πότε θα μπορεί το κοινό να την παρακολουθήσει.«Περάσαμε μια υπέροχη μέρα στα στούντιο της Disney παρακολουθώντας ένα πρώτο μέρος από την ταινία για το ταξίδι της οικογένειάς μου. Ανυπομονώ να τη μοιραστώ με όλο τον κόσμο», έγραψε μετά την επίσκεψη στα στούντιο, στο Instagram ο Greek Freak.Ήδη η Disney έχει ανακοινώσει ότι η ταινία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και άλλες παραγωγές θα κυκλοφορήσουν το 2022 μέσω της streaming υπηρεσίας της Disney, το Disney Plus. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση των Walt Disney Studios ανέφερε σχετικά: "Οικογένεια. Αφιέρωση. Αφοσίωση. «Άνοδος» μία ταινία της Disney Plus βασισμένη στις πραγματικές εμπειρίες της ζωής του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και της οικογένειάς του, η οποία θα κάνει ντεμπούτο το 2022».Σύμφωνα με άτομα του φιλικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος της οικογένειας Αντετοκούνμπο, που μίλησαν στο ΘΕΜΑ, η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Μάϊο. Αυτός είναι και ο προγραμματισμός από τη Disney εκτός απροόπτου και ανάλογα με την πανδημία του κορωνοϊού η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις κινηματογραφικές παραγωγές.Σύμφωνα με πληροφορίες η ταινία RISE θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα της Disney, Disney plus ενώ όπου δεν είναι δυνατόν μέσω της streaming πλατφόρμας το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες.Όσον αφορά την Ελλάδα το πιθανότερο είναι η ταινία του Greek Freak και της οικογένειάς του να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες καθώς η υπηρεσία streaming της Disney, Disney plus, αναμένεται να έρθει στην χώρα μας το ερχόμενο καλοκαίρι μαζί με ακόμη 42 χώρες, παρόλο που αρχικά η υπηρεσία αναμενόταν τους τελευταίους μήνες του 2021.Όσον αφορά την ταινία τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί με ένα μεγάλο μέρος να πραγματοποιείται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Σεπόλια, εκεί όπου μεγάλωσε και έμαθε μπάσκετ ο Γιάννης και τα αδέρφια του.Ο πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς είχε την ευκαιρία να δει ένα μικρό μέρος της ταινίας και κυρίως αυτό που είχε να κάνει με το ταξίδι των γονιών του από τη Νιγηρία στην Ελλάδα, μέσω Τουρκίας. Παρακολούθησε σκηνές για τις δυσκολίες και τους κινδύνους που συάντησαν οι γονείς του κάτι που τον έκανε να δακρύσει, σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην οικογένεια Αντετοκούνμπο.Σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας, μόλις ο Τσαρλς και η Βερόνικα Αντετοκούνμπο έφθασαν στην Ελλάδα προσπάθησαν να βρουν εργασία. Στη χώρα μας γεννήθηκαν ο Θανάσης, ο Γιάννης ο Κώστας και ο Άλεξ, ενώ ήδη υπήρχε ένα ακόμη παιδί στη Νιγηρία ο Φράνσις. Η ταινία παρουσιάζει πως μεγάλωσε ο Γιάννης και τα αδέρφια του, τις δυσκολίες συνάντησαν και τις δουλειές του ποδαριού που έκαναν μέχρι να ασχοληθούν ενεργά με το μπάσκετ, το άθλημα που τους άλλαξε τη ζωή.«Είμαι ενθουσιασμένος και με τιμά που η Disney plus φέρνει την ιστορία της οικογένειάς μου σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω ότι θα εμπνεύσει όσους βρίσκονται σε παρόμοιες συνθήκες να διατηρήσουν την πίστη, να παραμείνουν πιστοί στους στόχους τους και να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια για καλύτερη ζωή», είχε γράψει στα social media ο Γιάννης όταν η Disney αναφέρθηκε στην ταινία για τη ζωή του. Η κατάκτηση του περυσινού πρωταθλήματος στο ΝΒΑ από τους Μιλγουόκι Μπακς με πρωταγωνιστή τον Γιάννη, οδήγησε τους παραγωγούς της ταινίας στην προσθήκη κάποιων σκηνών και ενδεχομένως να αποτελεί και το ιδανικό τέλος της ταινίας.Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τα γυρίσματα στην Ελλάδα η παραγωγή της Disney έδωσε δουλειά σε τουλάχιστον 500 τεχνικούς και ηθοποιούς που απασχολήθηκαν ενώ σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει τον περασμένο Δεκέμβριο σε συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της The Walt Disney στην Ελλάδα και στο Ισραήλ Βασίλης Ηλιόπουλος η παραγωγή άφησε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας.«Βρήκαμε πρόσφορο έδαφος. Το θεσμικό πλαίσιο είναι ευέλικτο, οι διαδικασίες τρέχουν και το περιβάλλον είναι ασφαλές. Η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στον χάρτη των κινηματογραφικών παραγωγών και αν και μπήκε αργά σε σχέση με γειτονικές χώρες, κάλυψε γρήγορα τη διαφορά και πλέον αποτελεί προορισμό για αξιόλογες παραγωγές», ήταν τα λόγια του. Όσον αφορά τους πρωταγωνιστές που συμμετέχουν στην ταινία αυτοί είναι οι: Ούτσε Αγκάντα (Γιάννης Αντετοκούνμπο), Ραλ Αγκάντα (Θανάσης Αντετοκούνμπο), Τζέιντεν Οσίμουβα (Κώστας Αντετοκούνμπο), Ελάιζα Σολάνκε (Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο), Γετίντε Μπαντάκι (Βερόνικα Αντετοκούνμπο) και Οάγιο Οκενίγι (Τσαρλς Αντετοκούνμπο).