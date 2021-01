The Weeknd: Tο τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα για το 2020, ήταν δικό του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το «» του The Weeknd ήταν το τραγούδι που μεταδόθηκε περισσότερες φορές στα ελληνικά ραδιόφωνα για τη χρονιά που έφυγε. Σύμφωνα με το official airplay chart της, to «Blinding Lights» βρέθηκε στοτης λίστας.Πρόκειται για ένα up-tempo electropop τραγούδι με έντονα στοιχεία από τη, που αναφέρεται στη δύναμη της αγάπης και την επίδραση που μπορεί να έχει, φωτίζοντας τις ζωές μας.Το τραγούδι ακούγεται σε διαφήμιση τηςγια το ηλεκτρικό μοντέλο της EQC, στην οποία πρωταγωνιστεί o The Weeknd.Την παραγωγή του τραγουδιού είχε ο ίδιος ο The Weeknd μαζί με τονκαι τον