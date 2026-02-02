Ιστορική στιγμή για τους Cure, κέρδισαν για πρώτη φορά Grammy με το «Songs Of A Lost World»

Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακρόχρονης πορείας τους έζησαν οι Cure
, οι οποίοι κατέκτησαν τα πρώτα τους βραβεία Grammy
χάρη στο άλμπουμ «Songs Of A Lost World
».
Στην τελετή απονομής στο Crypto.com Arena του Λος Αντζελες, το συγκρότημα τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής, ενώ απέσπασε και το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας Εναλλακτικής Μουσικής για το κομμάτι «Alone».
Παρότι αυτή η διπλή διάκριση σηματοδότησε ένα ορόσημο για την μπάντα, τα μέλη των Cure δεν παρευρέθηκαν στην τελετή. Ο λόγος ήταν η κηδεία του κιθαρίστα και κιμπορντίστα Πέρι Μπαμόντε, μια απώλεια που συγκλόνισε το συγκρότημα. Ωστόσο, έστειλαν μήνυμα που αναγνώστηκε στη σκηνή, με τον Ρόμπερτ Σμιθ να εκφράζει τις ευχαριστίες όλων: «Ο Σάιμον, ο Τζέισον, ο Ρότζερ, ο Ριβς και εγώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για αυτό το υπέροχο βραβείο, είναι μεγάλη τιμή που το παραλαμβάνουμε».
«Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθησαν στη δημιουργία του άλμπουμ μας Songs Of A Lost World, τον συμπαραγωγό Πολ Κόρκετ, την Universal Music Group και φυσικά τους ακούραστους θαυμαστές μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Χωρίς εσάς, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό».
Στην κατηγορία Καλύτερης Ερμηνείας Εναλλακτικής Μουσικής, οι Cure βρέθηκαν απέναντι σε ονόματα όπως οι Bon Iver, Turnstile, Wet Leg και Hayley Williams. Όσον αφορά το Καλύτερο Αλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής, η μπάντα επικράτησε ανάμεσα σε υποψηφίους όπως οι Bon Iver, Tyler The Creator, Wet Leg και Hayley Williams.
Το «Songs Of A Lost World» αποτελεί το πρώτο άλμπουμ των Cure ύστερα από 16 χρόνια, γεγονός που κάνει τη διπλή βράβευση ακόμη πιο ξεχωριστή.
Οι Cure σχηματίστηκαν το 1976 στην Αγγλία και κατέκτησαν τη διεθνή σκηνή τη δεκαετία του 1980, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο post punk και new wave κίνημα. Παρά το τεράστιο έργο τους, είχαν έως τώρα μόνο 2 υποψηφιότητες για Grammy, το 1993 και το 2001, χωρίς επιτυχία.