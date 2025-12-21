Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Όταν η λάμψη του Χόλιγουντ… ξεθωριάζει: 10 ηθοποιοί που μύριζαν άσχημα στα γυρίσματα
Αποσμητικά, σκόρδο, μωρομάντηλα και αμήχανες αποκαλύψεις από τα παρασκήνια των γυρισμάτων
Μπραντ Πιτ
Ο Μπραντ Πιτ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του Χόλιγουντ, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι δεν είναι ιδιαίτερα φανατικός του καθημερινού ντους. Η συμπρωταγωνίστριά του Έλι Ροθ αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός, ειδικά σε περιόδους έντονων γυρισμάτων, προτιμούσε να «καθαρίζεται» με μωρομάντηλα παρά να κάνει κανονικό μπάνιο. Ο ίδιος φέρεται να δικαιολογούσε τη συνήθεια αυτή λέγοντας ότι, με έξι παιδιά και εξαντλητικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει πάντα χρόνος για πολυτέλειες. Μια πρακτική που μπορεί να ακούγεται πρακτική, αλλά δεν ενθουσίασε όλους τους συναδέλφους του.
Μάθιου Μακόναχι
Ο Μάθιου Μακόναχι δεν έχει κρύψει ποτέ ότι δεν χρησιμοποιεί αποσμητικό. Αντίθετα, το έχει δηλώσει επανειλημμένα, υποστηρίζοντας ότι προτιμά τη φυσική του μυρωδιά και ότι δεν θέλει να «μυρίζει σαν κάτι άλλο». Η Κέιτ Χάντσον έχει παραδεχθεί ότι στα γυρίσματα μπορούσε να τον μυρίσει από απόσταση, κάτι που έκανε τη συνεργασία τους ιδιαίτερα… αισθητή. Παρ’ όλα αυτά, άλλοι συνάδελφοί του έχουν πει ότι τελικά η μυρωδιά του ήταν ήπια και περισσότερο συνδεδεμένη με έναν τρόπο ζωής που ο ίδιος θεωρεί αυθεντικό.
Κέιτ Χάντσον
Η ίδια η Κέιτ Χάντσον έχει βρεθεί επίσης στο στόχαστρο για παρόμοιους λόγους. Συμπρωταγωνιστής της είχε δηλώσει ότι πριν από σκηνή φιλιού είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα κρεμμυδιών, κάτι που έκανε το γύρισμα λιγότερο ρομαντικό απ’ ό,τι έδειχνε στην οθόνη. Η ηθοποιός, ωστόσο, αντιμετώπισε το σχόλιο με χιούμορ, αποδεικνύοντας ότι στο Χόλιγουντ πολλές τέτοιες ιστορίες λέγονται περισσότερο ως ανέκδοτα παρά ως σοβαρές καταγγελίες.
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ
Ρόμπερτ Πάτινσον
Για τον Ρόμπερτ Πάτινσον έχουν ακουστεί φήμες ότι παραμελεί την προσωπική του υγιεινή, ειδικά στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Άτομα που εργάστηκαν μαζί του υποστήριξαν ότι απέφευγε το συχνό μπάνιο, κάτι που προκαλούσε δυσφορία στο σετ. Ο ίδιος πάντως δεν έδειξε ποτέ να ενοχλείται από τα σχόλια, αντιμετωπίζοντάς τα με αδιαφορία.
Σέιλιν Γούντλεϊ
Η σταρ της ταινίας Divergent, Σέιλιν Γούντλεϊ, σήμερα 34 ετών, είχε βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων για τη μυρωδιά της από τον συμπρωταγωνιστή της Μάιλς Τέλερ, μετά τη συνεργασία τους στην ταινία The Spectacular Now. Ο Τέλερ είχε δηλώσει στο περιοδικό Variety ότι, λίγο πριν από μια σκηνή φιλιού, η Γούντλεϊ κατανάλωνε συμπληρώματα που περιείχαν κινεζικό άργιλο. «Πριν από την πρώτη μας σκηνή φιλιού, η Σέιλιν έβαλε στο στόμα της αυτά τα κινεζικά συμπληρώματα με χώμα», είχε πει. «Είναι σαν σακουλάκι με χώμα και μυρίζει άσχημα. Έχει πάντα ένα γυάλινο βάζο μαζί της και, χωρίς υπερβολή, τις περισσότερες φορές μυρίζει έτσι».
Μάιλς Τέλερ
Απαντώντας στα σχόλια του συμπρωταγωνιστή της, η Σέιλιν Γούντλεϊ δεν άφησε αναπάντητα όσα ειπώθηκαν και με τη σειρά της αναφέρθηκε στις σκηνές φιλιών με τον Μάιλς Τέλερ, λέγοντας ότι εκείνος μύριζε έντονα Gatorade. Ο Τέλερ είχε παραδεχθεί στο περιοδικό Vulture ότι συνήθιζε να πίνει Gatorade λίγο πριν από τις ρομαντικές σκηνές. «Έπινα ένα Gatorade ακριβώς πριν από μια σκηνή φιλιού και εκείνη μου έλεγε: “Σοβαρά μιλάς; Θα με φιλήσεις μετά από αυτό;”. Κι εγώ απαντούσα: “Ναι, αυτό θα κάνω”», είχε πει. Η Γούντλεϊ, από την πλευρά της, ανέφερε στο ίδιο μέσο ότι το πείραγμα ήταν αμοιβαίο: «Έπρεπε να φιληθούμε σε μια σκηνή και εκείνος μου έλεγε: “Σέιλιν, μόλις έφαγες χώμα”. Κι εγώ του απαντούσα: “Μάιλς, μόλις έφαγες γλυκόριζα”. Ήταν ένα συνεχές πείραγμα».Τζένιφερ Λόρενς
Ο συμπρωταγωνιστής της Τζένιφερ Λόρενς στο The Hunger Games, Λίαμ Χέμσγουορθ, είχε αποκαλύψει σε εμφάνισή του στην εκπομπή The Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον ότι τα φιλιά μαζί της ήταν «άβολα». «Κάθε φορά που έπρεπε να φιλήσω την Τζένιφερ ήταν αρκετά άβολο, αρκετά αμήχανο. Από έξω φαίνεται υπέροχο, σαν τέλεια εικόνα», είχε πει. «Είναι από τις καλύτερές μου φίλες, την αγαπώ. Αλλά όταν είχαμε σκηνή φιλιού, φρόντιζε επίτηδες να έχει φάει σκόρδο ή τόνο ή κάτι άλλο πραγματικά αποκρουστικό». Όπως πρόσθεσε, λίγο πριν ξεκινήσει το γύρισμα, του το ανακοίνωνε χωρίς περιστροφές: «Μου έλεγε “ναι, έφαγα τόνο” ή “έφαγα σκόρδο και δεν έπλυνα τα δόντια μου”». Και κατέληγε με χιούμορ: «Τέλεια. Ανυπομονώ να το… δοκιμάσω».
Μπεν Άφλεκ
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Σάντρα Μπούλοκ είχε εκφράσει παράπονα για την κακοσμία του στόματος του Μπεν Άφλεκ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στην ταινία Forces of Nature. Όπως ανέφερε το 2002 η εφημερίδα The Guardian, η Μπούλοκ φέρεται να του χάρισε ένα κουτί με καραμέλες μέντας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί διακριτικά το πρόβλημα της κακοσμίας.
Σκάρλετ Γιόχανσον
Η Σκάρλετ Γιόχανσον βρέθηκε στο επίκεντρο ενός χιουμοριστικού περιστατικού στα γυρίσματα της ταινίας We Bought a Zoo, όταν ο συμπρωταγωνιστής της Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι την πείραζε για… μυρωδιά κρεμμυδιού σε σκηνή φιλιού.
Μιλώντας το 2023 στο LADbible, ο Ντέιμον περιέγραψε πως είχαν γυρίσει μια σκηνή φιλιού πριν από το μεσημεριανό διάλειμμα και όλοι πίστευαν ότι το πλάνο είχε ολοκληρωθεί. «Πήγαμε για φαγητό και εκείνη έφαγε ένα σάντουιτς με κρεμμύδι. Όταν επιστρέψαμε στο σετ, ο Κάμερον Κρόου είχε στήσει ξανά την κάμερα για ένα κοντινό πλάνο του φιλιού», ανέφερε.
Όπως θυμήθηκε, η Γιόχανσον αντέδρασε αμέσως λέγοντας: «Ωχ… μόλις έφαγα σάντουιτς με κρεμμύδι». Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι την πείραζε όλη μέρα για την «αναπνοή κρεμμυδιού», ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι στην πραγματικότητα δεν είχε καν αντιληφθεί κάποια μυρωδιά.
