Όταν η λάμψη του Χόλιγουντ… ξεθωριάζει: 10 ηθοποιοί που μύριζαν άσχημα στα γυρίσματα

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ δεν κατηγορήθηκε για παραμέληση υγιεινής με τη στενή έννοια, αλλά για μια συμπεριφορά που ξεπέρασε κάθε όριο επαγγελματισμού. Η ηθοποιόςέχει περιγράψει ότι στα γυρίσματα της ταινίας End of Days ο Σβαρτσενέγκερ, σε παύση μεταξύ σκηνών, της… αέρισε το πρόσωπο επίτηδες. Όπως έχει αφηγηθεί, βρισκόταν ξαπλωμένη στο πάτωμα λόγω της σκηνής και δεν μπορούσε να απομακρυνθεί, κάτι που έκανε το περιστατικό ακόμη πιο προσβλητικό. Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για συνειδητή πράξη, την οποία δεν συγχώρησε ποτέ, αφήνοντας μια σκιά στη συνεργασία τους.Για τον Ρόμπερτ Πάτινσον έχουν ακουστεί φήμες ότι παραμελεί την προσωπική του υγιεινή, ειδικά στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Άτομα που εργάστηκαν μαζί του υποστήριξαν ότι απέφευγε το συχνό μπάνιο, κάτι που προκαλούσε δυσφορία στο σετ. Ο ίδιος πάντως δεν έδειξε ποτέ να ενοχλείται από τα σχόλια, αντιμετωπίζοντάς τα με αδιαφορία.Η σταρ της ταινίας Divergent, Σέιλιν Γούντλεϊ, σήμερα 34 ετών, είχε βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων για τη μυρωδιά της από τον συμπρωταγωνιστή της, μετά τη συνεργασία τους στην ταινία The Spectacular Now. Ο Τέλερ είχε δηλώσει στο περιοδικό Variety ότι, λίγο πριν από μια σκηνή φιλιού, η Γούντλεϊ κατανάλωνε συμπληρώματα που περιείχαν κινεζικό άργιλο. «Πριν από την πρώτη μας σκηνή φιλιού, η Σέιλιν έβαλε στο στόμα της αυτά τα κινεζικά συμπληρώματα με χώμα», είχε πει. «Είναι σαν σακουλάκι με χώμα και μυρίζει άσχημα. Έχει πάντα ένα γυάλινο βάζο μαζί της και, χωρίς υπερβολή, τις περισσότερες φορές μυρίζει έτσι».

Απαντώντας στα σχόλια του συμπρωταγωνιστή της, η Σέιλιν Γούντλεϊ δεν άφησε αναπάντητα όσα ειπώθηκαν και με τη σειρά της αναφέρθηκε στις σκηνές φιλιών με τον Μάιλς Τέλερ, λέγοντας ότι εκείνος μύριζε έντονα Gatorade. Ο Τέλερ είχε παραδεχθεί στο περιοδικό Vulture ότι συνήθιζε να πίνει Gatorade λίγο πριν από τις ρομαντικές σκηνές. «Έπινα ένα Gatorade ακριβώς πριν από μια σκηνή φιλιού και εκείνη μου έλεγε: “Σοβαρά μιλάς; Θα με φιλήσεις μετά από αυτό;”. Κι εγώ απαντούσα: “Ναι, αυτό θα κάνω”», είχε πει. Η Γούντλεϊ, από την πλευρά της, ανέφερε στο ίδιο μέσο ότι το πείραγμα ήταν αμοιβαίο: «Έπρεπε να φιληθούμε σε μια σκηνή και εκείνος μου έλεγε: “Σέιλιν, μόλις έφαγες χώμα”. Κι εγώ του απαντούσα: “Μάιλς, μόλις έφαγες γλυκόριζα”. Ήταν ένα συνεχές πείραγμα».