Sex and the City: Ο Mr. Big επιστρέφει (τελικά), η Κάρι τον υποδέχεται με επικό καπέλο

To reboot της διάσημης σειράς Sex and the City ετοιμάζεται πυρετωδώς και τα γυρίσματα συνεχίζονται.Μέσα από τη σελίδα τουτο οποίο θα λέγεταιέκανε την εμφάνισή του οo αιώνια αγαπημένος τηςΑν και αρχικά είχε διαρρεύσει πως ο Κρις Νορθ που τον υποδύεται δεν θα είναι στο καστ των νέων επεισοδίων τα πράγματα προς έκπληξη των φίλων της δημοφιλούς σειράς φαίνεται να αλλάζουν και ο άνδρας που ταλαιπώρησε συναισθηματικά τηνόσο κανένας άλλος να επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος.Μάλιστα στις πρόσφατες λήψεις είδαμε να επιστρέφει ο Mr Big και η Κάρι να τον... υποδέχεαι με ένα ένα όχι και τόσο τυχαίο σύνολο.Για την περίσταση λοιπόν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φόρεσε ένα καπέλο σε σχήμα πουλιού κάτι που την είχε στοιχειώσει αφού ανάλογο φορούσε με το επικό νυφικό τηςστην πρώτη της απόπειρα να παντρευτεί τονΟι ενδυματολόγοι των νέων επεισοδίωνκαισκέφτηκαν πολύ εύστοχα να επαναφέρουν μια έκδοση του look ενώ συνδύασαν το ροζ καπέλο με μάξι πουά φούστα, μαύρο τοπ με μανίκια τριών τετάρτων και κλασικές γόβες.Διαβάστε τι θα γίνει με την Κιμ Καρτάλ την επιστροφή της οποίας επιθυμεί η παραγωγή της σειράς.