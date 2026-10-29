Τροχαίο στην Ορεστιάδα Έβρου, απεγκλωβίστηκαν 22χρονος και 20χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Έβρος

Τροχαίο στην Ορεστιάδα Έβρου, απεγκλωβίστηκαν 22χρονος και 20χρονη

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα – Οι δύο νεαροί παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Τροχαίο στην Ορεστιάδα Έβρου, απεγκλωβίστηκαν 22χρονος και 20χρονη
Τροχαίο ατύχημα μεταξύ δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου, στην Ορεστιάδα Έβρου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δύο νεαρά άτομα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενός 22χρονου και μιας 20χρονης, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

Οι δύο νεαροί παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

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