Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης και περισυλλογής 116 μεταναστών στη νότια Κρήτη
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης και περισυλλογής 116 μεταναστών στη νότια Κρήτη
Περισσότεροι από 110 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από το Λιμενικό Σώμα σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις νότια της Κρήτης (Καλοί Λιμένες και Ιεράπετρα)
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες υποδοχής και αρωγής συνολικά 116 αλλοδαπών, οι οποίοι εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Η πρώτη επιχείρηση εκτυλίχθηκε 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, όπου εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο στην οποία επέβαιναν περίπου 46 άτομα. Στο σημείο έσπευσε Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού Σώματος (ΠΠΛΣ), το οποίο προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στη δεύτερη περίπτωση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της FRONTEX εντόπισε άλλη μία λέμβο με περίπου 70 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21,5 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) προσέγγισε το σημείο και περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Και στις δύο περιοχές των επιχειρήσεων επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες, γεγονός που διευκόλυνε το έργο των λιμενικών αρχών.
Η πρώτη επιχείρηση εκτυλίχθηκε 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, όπου εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο στην οποία επέβαιναν περίπου 46 άτομα. Στο σημείο έσπευσε Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού Σώματος (ΠΠΛΣ), το οποίο προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στη δεύτερη περίπτωση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της FRONTEX εντόπισε άλλη μία λέμβο με περίπου 70 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21,5 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) προσέγγισε το σημείο και περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Και στις δύο περιοχές των επιχειρήσεων επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες, γεγονός που διευκόλυνε το έργο των λιμενικών αρχών.
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