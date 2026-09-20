Οι Τούρκοι πιλότοι «κλαίνε» πάνω από το Αιγαίο με τα Ελληνικά Rafale
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Τούρκοι πιλότοι «κλαίνε» πάνω από το Αιγαίο με τα Ελληνικά Rafale

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα λέγονται πλέον και στις δύο πλευρές του Αιγαίου για την αλλαγή που έχουν φέρει τα ελληνικά Rafale.

Οι Τούρκοι πιλότοι «κλαίνε» πάνω από το Αιγαίο με τα Ελληνικά Rafale
UPD:
Η εικόνα στον αέρα πάνω από το Αιγαίο δεν είναι πλέον ίδια με εκείνη πριν από λίγα χρόνια. Η ένταξη των 24 Rafale F3R στην Πολεμική Αεροπορία, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 σε επίπεδο Viper και την πορεία προς τα F-35, έχει αλλάξει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ελλάδας. Η ύπαρξη 24 Rafale επιβεβαιώνεται και από τη νεότερη σύμβαση υποστήριξής τους που υπέγραψε η ΓΔΑΕΕ στα τέλη του 2025.


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UPD:

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