Οι Τούρκοι πιλότοι «κλαίνε» πάνω από το Αιγαίο με τα Ελληνικά Rafale

Η εικόνα στον αέρα πάνω από το Αιγαίο δεν είναι πλέον ίδια με εκείνη πριν από λίγα χρόνια. Η ένταξη τωνστην Πολεμική Αεροπορία, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 σε επίπεδο Viper και την πορεία προς τα F-35, έχει αλλάξει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ελλάδας. Η ύπαρξη 24 Rafale επιβεβαιώνεται και από τη νεότερη σύμβαση υποστήριξής τους που υπέγραψε η ΓΔΑΕΕ στα τέλη του 2025.