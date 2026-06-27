Σοβαρά προβλήματα από ανέμους έως 124 χλμ στην Αττική: Δέντρο καταπλάκωσε όχημα στη Μιχαλακοπούλου, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Μεγάλα κλαδιά έπεσαν στο οδόστρωμα και διέκοψαν την κυκλοφορία κοντά στην πλατεία Μαβίλη

επικίνδυνες συνθήκες, τόσο σε ό,τι αφορά την πρόκληση πυρκαγιάς όσο και άλλες καταστροφές, όπως οι πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, δημιουργούν οι ισχυροί



Χαρακτηριστικές οι εικόνες από την οδό Μιχαλακοπούλου, όπου ένας τεράστιος κορμός πυροσβέστες που απεγκλώβισαν με ασφάλεια την οδηγό -η οποία δεν είχε τραυματιστεί. Ακολούθησε μια μεγάλη επιχείρηση για τη σταδιακή κοπή του μεγάλου κορμού, προκειμένου να μην προκαλέσει μεγαλύτερες φθορές.





Παρόμοια κατάσταση και στο Παγκράτι όπου πτώση τμήματος τοίχου έχει δημιουργήσει προβλήματα στην κυκλοφορία. Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εργοτίμου, από το ύψος της οδού Πρατίνου, στην περιοχή του Παγκρατίου.











Κλείσιμο



Σύμφωνα με τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου, η ισχυρότερη ριπή ανέμου πανελλαδικά καταγράφηκε στην Κορυφή της Πεντέλης, όπου ο άνεμος άγγιξε το απίστευτο νούμερο των 124 χλμ/ώρα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Παξιμάδα Καρύστου με 111 χλμ/ώρα, ενώ ακολούθησε ο Αυλώνας της Χίου με 105 χλμ/ώρα και το Γεράκι Λακωνίας (πυρομετεωρολογικός σταθμός) με 101 χλμ/ώρα. Πολύ υψηλές πτώσεις πίεσης και ανέμους κατέγραψε επίσης ο σταθμός στο Λαύριο με 98 χλμ/ώρα και η Πάρνηθα με 92 χλμ/ώρα.







Πώς επηρεάστηκε το κέντρο της Αθήνας Η Αττική δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι πέρα από τα ορεινά πέρασαν με μεγάλη ορμή και μέσα στις πόλεις, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και οδηγούς.



Στα βόρεια και ανατολικά προάστια, η Κηφισιά κατέγραψε ριπές 79 χλμ/ώρα, το Κίτσι Κορωπίου 77 χλμ/ώρα, τα Καλύβια 74 χλμ/ώρα, η Παλλήνη 72 χλμ/ώρα και η Βαρυμπόμπη 69 χλμ/ώρα.



Εξαιρετικά, τόσο σε ό,τι αφορά την πρόκληση πυρκαγιάς όσο και άλλες καταστροφές, όπως οι πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, δημιουργούν οι ισχυροί άνεμοι που επηρεάζουν μεγάλο τμήμα της χώρας, και την Αττική.Χαρακτηριστικές οι εικόνες από την οδό Μιχαλακοπούλου, όπου ένας τεράστιος κορμός δέντρου καταπλάκωσε όχημα την ώρα που η οδηγός βρισκόταν εντός. Στο σημείο έσπευσανπου απεγκλώβισαν με ασφάλεια την οδηγό -η οποία δεν είχε τραυματιστεί. Ακολούθησε μια μεγάληγια τη σταδιακή κοπή του μεγάλου κορμού, προκειμένου να μην προκαλέσει μεγαλύτερες φθορές.Παρόμοια κατάσταση και στο Παγκράτι όπου πτώση τμήματος τοίχου έχει δημιουργήσει προβλήματα στην κυκλοφορία. Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εργοτίμου, από το ύψος της οδού Πρατίνου, στην περιοχή του Παγκρατίου.Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πλατεία Μαβίλη, στη συμβολή των οδών Φιλήμονος και Σκοπετέα, ενώ από τη φωτογραφία διακρίνοντα μεγάλα τμήματα δέντρων να έχουν καταλήξει στο οδόστρωμα, αποκλείοντας τη διέλευση των οχημάτων.Τα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr επιβεβαιώνουν τη σαρωτική ένταση των ανέμων, με τις καταγραφές στις κορυφές των βουνών αλλά και μέσα στον αστικό ιστό να προκαλούν δέος.Σύμφωνα με τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου, η ισχυρότερη ριπή ανέμου πανελλαδικά καταγράφηκε στην Κορυφή της Πεντέλης, όπου ο άνεμος άγγιξε το απίστευτο νούμερο των 124 χλμ/ώρα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Παξιμάδα Καρύστου με 111 χλμ/ώρα, ενώ ακολούθησε ο Αυλώνας της Χίου με 105 χλμ/ώρα και το Γεράκι Λακωνίας (πυρομετεωρολογικός σταθμός) με 101 χλμ/ώρα. Πολύ υψηλές πτώσεις πίεσης και ανέμους κατέγραψε επίσης ο σταθμός στο Λαύριο με 98 χλμ/ώρα και η Πάρνηθα με 92 χλμ/ώρα.Η Αττική δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι πέρα από τα ορεινά πέρασαν με μεγάλη ορμή και μέσα στις πόλεις, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και οδηγούς.Στα βόρεια και ανατολικά προάστια, η Κηφισιά κατέγραψε ριπές 79 χλμ/ώρα, το Κίτσι Κορωπίου 77 χλμ/ώρα, τα Καλύβια 74 χλμ/ώρα, η Παλλήνη 72 χλμ/ώρα και η Βαρυμπόμπη 69 χλμ/ώρα.

Η ορμή του ανέμου σάρωσε όμως και τη δυτική Αττική αλλά και το κέντρο της πρωτεύουσας, εξηγώντας πλήρως περιστατικά όπως αυτό της Μιχαλακοπούλου. Το Περιστέρι κατέγραψε ριπές που έφτασαν τα 71 χλμ/ώρα, ενώ η Αγία Παρασκευή άγγιξε τα 68 χλμ/ώρα.



Ακόμα πιο βαθιά στον αστικό ιστό, περιοχές όπως τα Άνω Λιόσια, η Μεταμόρφωση, το Φαλήρο αλλά και ο Νέος Κόσμος κατέγραψαν ταυτόχρονα ταχύτητες ανέμου στα 63 χλμ/ώρα. Στην περιοχή Υμηττός-Δάφνη ο άνεμος έφτασε τα 60 χλμ/ώρα, ενώ ο σταθμός στο Γκάζι, που βρίσκεται πολύ κοντά στον κεντρικό πυρήνα της Αθήνας, αποτύπωσε ριπές έντασης 58 χλμ/ώρα.



Οι Αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες, ειδικά κατά τη διέλευσή τους κάτω από μεγάλα δέντρα ή παλιές κατασκευές, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.