Ανακατασκευάζοντας το παρελθόν με το βλέμμα στο μέλλον

Η δημιουργία υπεραξίας μέσω στρατηγικών για την ανακατασκευή παλιών κτιρίων γραφείων, αναμένεται να αποτελέσει βασικό σκέλος της δραστηριότητάς των επενδυτών ακινήτων τα επόμενα χρόνια. Η ελληνική αγορά βρίθει παλιών κτιρίων γραφείων, σε στρατηγικές τοποθεσίες, τα οποία μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να εκσυγχρονιστούν και να αποκτήσουν νέα χρήση, επανεντασσόμενα στον αστικό ιστό.Σύμφωνα με τα στοιχεία εταιρειών παροχής υπηρεσιών συμβούλων ακινήτων, όπως η Cushman & Wakefield Proprius, από τα 5,1 εκατ. τ.μ. επιφάνειας γραφείων στην Αττική, μόλις το 1,5 εκατ. τ.μ. κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία (Grade A), δηλαδή προσφέρει σύγχρονες προδιαγραφές. Ακόμα όμως και από αυτό το 30% που θεωρείται σύγχρονο, μόλις 600.000 τ.μ., ή 12% του συνόλου έχει λάβει πιστοποίηση με βάση τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.Επομένως, είναι εμφανές ότι η Αθήνα στερείται επαρκούς προσφοράς σύγχρονων χώρων γραφείων. Αυτό δημιουργεί μια ελκυστική επενδυτική ευκαιρία για την υλοποίηση επενδυτικών στρατηγικών μετατροπής παρωχημένου κτιριακού αποθέματος, σε σύγχρονα, «πράσινα» κτίρια, με ισχυρό μισθωτικό ενδιαφέρον και υπεραξίες.Με βάση τα σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των κενών «πράσινων» κτιρίων είναι μηδενικό, ενώ η μέση ετήσια αύξηση των μισθωμάτων για το 2025 διαμορφώθηκε σε 6,5%. Μόνο κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, απορροφήθηκαν 170.000 τ.μ., ενώ ο όγκος των αγοραπωλησιών αυξήθηκε κατά 134% σε 750 εκατ. ευρώ, δείγμα του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Την ίδια στιγμή, για την περίοδο 2027-2029, προγραμματίζονται νέες αναπτύξεις γραφείων 211.816 τ.μ., με το 62% αυτών να έχει ήδη προμισθωθεί.Εν μέσω αυτής της συγκυρίας, παρατηρούνται και σημαντικά premiums στα ενοίκια για νέα «πράσινα» κτίρια γραφείων, τα οποία μάλιστα θα αυξηθούν κι άλλο στο μέλλον, ως αποτέλεσμα των κανόνων ESG, που οφείλουν να ακολουθούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις. Ο τομέας της στέγασης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της επίτευξης των στόχων αυτών, με αποτέλεσμα η ζήτηση να βαίνει διαρκώς αυξανόμενη.Με δεδομένη την έλλειψη σύγχρονων χώρων, όλο και περισσότερες εταιρείες στρέφονται σε παλιότερα κτίρια γραφείων. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται στρατηγική ευκαιρία, για την ανακατασκευή τέτοιων χώρων, «ξεκλειδώνοντας» σημαντικές υπεραξίες. Τέτοια έργα σχεδιάζονται ήδη στην Trastor Property Investments, καθώς έχει υλοποιήσει με επιτυχία ανάλογα έργα στο πρόσφατο παρελθόν. Το 2019 απέκτησε κτίριο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, επιφάνειας 5.330 τ.μ., μισθωμένο έναντι 1,14 εκατ. ευρώ ετησίως και με απόδοση 6,6%. Δαπάνησε επιπλέον 8,75 εκατ. ευρώ για να αναβαθμίσει το ακίνητο, το οποίο πιστοποιήθηκε κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο LEED Gold. Το αποτέλεσμα ήταν ο υπερδιπλασιασμός του μισθώματος σε 2,34 εκατ. ευρώ ετησίως, με την ετήσια απόδοση να αγγίζει πλέον το 9%.Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογεί σήμερα κι άλλα σχετικά έργα στο κέντρο της Αθήνας, όπως σε κτίριο στην οδό Ηρακλείτου 7, στο Κολωνάκι. Αυτές ακριβώς οι παρεμβάσεις αναβάθμισης αναμένεται να επιτρέψουν και σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη στρατηγική προσέγγιση που αναπτύσσει κι ενσωματώνει στο επενδυτικό της πλάνο για τα επόμενα χρόνια, καθώς εντοπίζει σημαντικές ευκαιρίες.Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση κεφαλαίου ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, που σχεδιάζει η Trastor, αναμένεται να χρηματοδοτήσει και τέτοιες επενδύσεις για την αναβάθμιση παλιότερων κτιρίων, ώστε να ενισχύσει τις αποδόσεις των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της και συνεπώς και την αξία προς τους μετόχους της.