Πυροβολισμοί και μολότοφ σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη
Στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε επιχείρηση πώλησης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη σήμερα τα ξημερώματα, όταν δράστες προσέγγισαν το κτίριο και άνοιξαν πυρ, προκαλώντας φθορές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τους πυροβολισμούς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση και σε αυτοκίνητα.
Νωρίτερα, άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε άλλο σημείο της ίδιας επιχείρησης ρίχνοντας μολότοφ.
Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για εκβιαστική ενέργεια ή για άλλη αιτία.
