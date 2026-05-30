Ο καιρός του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος: Σε Ιόνιο και βόρειο Αιγαίο οι πιο ζεστές θάλασσες, στους 21 με 23 βαθμούς η θερμοκρασία του νερού - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρίσκει πολλούς εκδρομείς στον δρόμο για παραλίες, νησιά και παραθαλάσσιους προορισμούς.Και τα νέα από τη θάλασσα είναι αρκετά καλά, καθώς η θερμοκρασία του νερού στις περισσότερες περιοχές της χώρας κυμαίνεται πλέον περίπου από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια Αυτό σημαίνει ότι η θάλασσα είναι κατάλληλη, χωρίς όμως να έχει ακόμη τη ζεστασιά που αποκτά μέσα στο καλοκαίρι.Η αίσθηση παραμένει δροσερή στην αρχή, ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν συνηθίσει ακόμη το νερό ή είναι πιο ευαίσθητοι στο κρύο.Σύμφωνα με τον χάρτη,και σε τμήματα τουΣτις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 21 με 22 βαθμούς, τιμές αρκετά φυσιολογικές για την εποχή.Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ευαισθησία στο κρύο. Καλό είναι η είσοδος στη θάλασσα να γίνεται αργά και σταδιακά, ώστε το σώμα να προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του νερού.Δεν μπαίνουμε απότομα, ειδικά αν έχουμε μείνει αρκετή ώρα στον ήλιο ή αν η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο σώμα και τη θάλασσα είναι μεγάλη.Όσο προχωρά το καλοκαίρι, η θάλασσα θα ζεσταίνεται περισσότερο.Μέσα στον Αύγουστο, που είναι συνήθως ο μήνας με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες νερού, οι τιμές στις ελληνικές θάλασσες φτάνουν συχνά τους 25 με 28 βαθμούς, ενώ σε ρηχές και πιο κλειστές θαλάσσιες περιοχές μπορεί να ανέβουν ακόμη περισσότερο.

Η εξέλιξη του καιρού Σήμερα Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά. Την Κυριακή θα επηρεάσει περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, με μπόρες και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και τις θερμές ώρες της ημέρας.



Τη Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, ο καιρός θα είναι πολύ καλός, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.



Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-05-2026



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι - απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη.



Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-05-2026 (ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ) Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2026 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)



Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.