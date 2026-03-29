Τη Δευτέρα θα δικαστεί στο αυτόφωρο η 77χρονη που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της στη Θεσσαλονίκη
Αύριο θα δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πρωτοδικείο για την παραβίαση του περιοριστικού όρου της παραβίασης προσέγγισης του 82χρονου σε απόσταση μικρότερης των 50 μέτρων η 77χρονη γυναίκα από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης όρος που της είχε επιβληθεί σε προγενέστερο χρόνο.
Η ηλικιωμένη συνελήφθη χτες με την κατηγορία για παράβαση του άρθρου 307 του Ποινικού Κώδικα για παράλειψη προσφοράς βοήθειας προς τον 82χρονο σύζυγο της που βρέθηκε χτες νεκρός εντός της οικίας τους. Η 77χρονη μετά τα δικαστήρια και τον εισαγγελέα οδηγήθηκε εκ νέου στα κρατητήρια.
Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε χτες το απόγευμα από γείτονα ότι κάτι συμβαίνει με τον 82χρονο ο οποίος βρέθηκε πεσμένος και χωρίς τις αισθήσεις του. Ο 82χρονος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν για ώρες πεσμένος ενώ η σύζυγος του υποστήριξε δεν μπορούσε να τον σηκώσει.
Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής όμως από τη μικροσκοπική εξέταση δεν προέκυψε κάτι και αύριο αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή για να βρεθούν τα αίτια και η ακριβής ώρα του θανάτου του.
Η 77χρονη που συνελήφθη χτες και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα έχει κατηγορηθεί άλλες δύο φορές για κακοποίηση του υπερήλικα συζύγου της με τον οποίο έχουν ένα γιο
ηλικίας περίπου 50 χρόνων.
Στις 26 Φεβρουαρίου η 77χρονη είχε δικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και είχε οριστεί ρητή δικάσιμος ενώ της είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει τον 82χρονο, κάτι που δεν τήρησε καθώς ζούσαν μαζί στο ίδιο σπίτι.
Μάλιστα ο ηλικιωμένος σύζυγος έλεγε από τότε ότι την είχε ανάγκη για να τον φροντίζει.
Την 25η Μαρτίου ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ από γείτονες ότι κάτι γίνεται στο σπίτι του ζευγαριού. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν την συνέλαβαν όμως σύμφωνα με πληροφορίες ο 82χρονος τηλεφωνούσε στην Αστυνομία ζητώντας να την αφήσουν ελεύθερη προκειμένου να τον βοηθάει.
Τελικώς η 77χρονη παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, όπου και δικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών και επέστρεψε στο σπίτι παρά το γεγονός ότι είχε παραβιάσει τον περιοριστικό όρο που της είχε επιβληθεί την πρώτη φορά.
