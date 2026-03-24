Καιρός: Βροχές και βοριάδες σήμερα, παρελάσεις με ομπρέλες σε πολλές περιοχές αύριο

Άστατο σκηνικό με χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια στα ορεινά και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο – Νέα επιδείνωση έως τις αρχές Απριλίου





Άστατος καιρός την 25η Μαρτίου – Βροχή σε παρελάσεις Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον καιρό της 25ης Μαρτίου, καθώς αναμένονται βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες.



Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Θεσσαλία και Σποράδες, ενώ όσο πλησιάζει η ώρα των παρελάσεων τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν.



Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Σταματάκη, οι παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν υπό βροχή σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, όπου κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.



Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, καθώς τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη.



Νέα επιδείνωση από Παρασκευή – Βροχές έως τις αρχές Απριλίου Στη συνέχεια, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από την Παρασκευή έως και την Κυριακή.



Παράλληλα, αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου, ενώ το ίδιο μοτίβο φαίνεται να διατηρείται έως το τέλος Μαρτίου αλλά και τις πρώτες ημέρες του Απριλίου, με διαδοχικές διαταραχές, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες.



Στους -3 °C η ελάχιστη θερμοκρασία το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2026 Στους -3 °C έπεσε ο υδράργυρος το πρωί της Δευτέρας 04/03 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου και ήταν ίση με -3.2 °C.



Ο καιρός σήμερα Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα νοτιότερα τμήματα και κυρίως στην Κρήτη. Εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και από το απόγευμα κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στις Σποράδες. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από -2 έως 13-15, στην Ήπειρο από 3 έως 15-16 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 3 έως 14-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 14-16 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 15-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 13-15 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 15-17 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και προοδευτικά έως 6 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα ενισχυθούν τοπικά στα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν επίσης άνεμοι βορείων διευθύνσεων, με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.



Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις, με παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι. Χιονόπτωση θα εκδηλωθεί το βράδυ στην Πάρνηθα και στον Κιθαιρώνα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ το βράδυ στα ανατολικά θα ενισχυθούν σε ισχυρούς 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με ασθενείς βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, αλλά προοδευτικά θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.



Ο καιρός την Τετάρτη 25-03-2026 Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα. Από το μεσημέρι βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν μέχρι το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ στα δυτικά τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Πέμπτη 26-03-2026 Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά



τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, βαθμιαία όμως και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.



Ο καιρός την Παρασκευή 27-03-2026 Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, βαθμιαία στα βόρεια και το βράδυ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά.



Ο καιρός το Σάββατο 28-03-2026 Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.