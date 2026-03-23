Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στη Σόλωνος, ένας τραυματίας
Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη - Σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος δεν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με τη Σόλωνος στα Εξάρχεια, νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, με ένα όχημα να εκτρέπεται της πορείας του, να «καβαλά» το πεζοδρόμιο και να πέφτει πάνω σε κατάστημα εστίασης, προκαλώντας περιορισμένες φθορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφρά ένας διανομέας, ενώ ο οδηγός του ΙΧ προσήχθη. Την ώρα του ατυχήματος δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, κάτι που ενδεχομένως να οδηγούσε σε τραυματισμούς.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος -όπως και αργότερα- δεν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες κυκλοφορίας.
