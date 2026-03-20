Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης η Κέρκυρα λόγω λειψυδρίας
Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης ισχύει για τρεις μήνες – Το πρόβλημα της λειψυδρίας επηρεάζει όλο και περισσότερο την καθημερινότητα και τις βασικές λειτουργίες του νησιού
Η Κέρκυρα κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για διάστημα τριών μηνών, με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΡΑΑΕΥ και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Η απόφαση αυτή αποτυπώνει την κλιμάκωση ενός προβλήματος που έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της διαχειρίσιμης πίεσης, με τη λειψυδρία να επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα και τις βασικές λειτουργίες του νησιού.
Παρά το υψηλό υδρολογικό δυναμικό της περιοχής, η πραγματικότητα είναι διαφορετική: η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων παραμένει περιορισμένη, εξαιτίας παλαιωμένων υποδομών, ανεπαρκούς συντήρησης και σημαντικών απωλειών στα δίκτυα. Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη ζήτηση ιδίως σε περιόδους αιχμής και οι παρατεταμένες περίοδοι μειωμένων βροχοπτώσεων εντείνουν τις πιέσεις στο σύστημα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ένταξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λειτουργεί ως καταλύτης για την επιτάχυνση παρεμβάσεων: επιτρέπει την άμεση προώθηση έργων ύδρευσης και την απλοποίηση διαδικασιών που υπό κανονικές συνθήκες απαιτούν σημαντικό χρόνο, περιορίζοντας τα εμπόδια που σχετίζονται με διαγωνισμούς και διοικητικές εμπλοκές.
