Η ανακύκλωση ξεκινά από μικρές καθημερινές πράξεις

Τα περισσότερα πράγματα που πετάμε δεν εξαφανίζονται ποτέ, απλώς παύουμε να τα βλέπουμε. Και ίσως, η Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης είναι μια καλή αφορμή για να το ξανασκεφτούμε. Η ανακύκλωση είναι μια πρακτική που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που καταναλώνουμε, που πετάμε όσα δεν χρειαζόμαστε και που συνυπάρχουμε με τον κόσμο γύρω μας. Είναι ένας μηχανισμός επανεκκίνησης που δίνει δεύτερη ζωή σε υλικά, μειώνει την πίεση στους φυσικούς πόρους και περιορίζει το αποτύπωμα που αφήνουμε πίσω μας. Όλα αυτά ξεκινούν από κάτι απλό, την επανάληψη μικρών καθημερινών πράξεων.Στη METRO, αυτές οι πράξεις έχουν ήδη μετρήσιμο αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Πράξεις Ευθύνης», η εταιρεία συγκέντρωσε μέσα στο 2025 περισσότερους από 8.600 τόνους υλικών, τα οποία οδηγήθηκαν ξανά στον κύκλο ζωής. Χαρτί, πλαστικό, ξύλο, μέταλλα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν κατέληξαν στα απορρίμματα, αλλά επαναξιοποιήθηκαν.Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του όγκου είναι χαρτί (7.545 τόνοι). Ακολουθούν το πλαστικό (462,7 τόνοι), το ξύλο (282,9 τόνοι), ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (185,7 τόνοι) και τα μέταλλα (95,2 τόνοι). Παράλληλα, συλλέχθηκαν μπαταρίες (7,4 τόνοι), μπαταρίες μολύβδου παλετοφόρων (13,5 τόνοι), έλαια (24,7 τόνοι) και υφάσματα (6,3 τόνοι), ενώ ακόμη και λιγότερο «προφανή» υλικά, όπως αποτσίγαρα (35,8 κιλά) και κάψουλες καφέ (433,7 κιλά). Όλα τα παραπάνω υλικά, βρήκαν τον δρόμο τους προς την ανακύκλωση. Κάπου εδώ γίνεται φανερό ότι η ανακύκλωση δεν είναι μια κίνηση που κάνουμε όποτε το θυμηθούμε, αλλά μια καθημερινή πρακτική που χρειάζεται συνέπεια.Όταν ένα δίκτυο όπως αυτό των My market, των METRO Cash & Carry, των Κέντρων Διανομής και των γραφείων λειτουργεί με ενιαία λογική, η ανακύκλωση παύει να είναι αποσπασματική και γίνεται σύστημα που παράγει ουσιαστικό αποτέλεσμα.Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά της ίδιας φιλοσοφίας, που δεν αφορά υλικά αλλά τρόφιμα. Μέσα από το πρόγραμμα «Μαζί, τρέφουμε χαμόγελα», περισσότεροι από 300 τόνοι τροφίμων διασώθηκαν και προσφέρθηκαν σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη, σε συνεργασία με τις οργανώσεις ΜΠΟΡΟΥΜΕ και Τράπεζα Τροφίμων. Είναι μια υπενθύμιση ότι η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αλλά και τον τρόπο που φροντίζουμε ο ένας τον άλλον.Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι 95 καταστήματα και τρία Κέντρα Διανομής της εταιρείας σε Μάνδρα, Οινόφυτα και Γέφυρα Θεσσαλονίκης συμμετέχουν σε μια αλυσίδα που συμβάλλει ενεργά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Αν η ανακύκλωση δίνει νέα αξία στα υλικά, εδώ βλέπουμε κάτι εξίσου σημαντικό: τη διασφάλιση ότι πόροι που διαφορετικά θα χάνονταν, αξιοποιούνται.Η Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης είναι μια καλή αφορμή για να δούμε τα απορρίμματα λίγο διαφορετικά. Να θυμηθούμε πως, όταν τους δώσουμε την ευκαιρία, μπορούν να γίνουν και πάλι χρήσιμα. Σε αυτή τη λογική επενδύει σταθερά η METRO, μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και συμβάλλοντας έμπρακτα σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.