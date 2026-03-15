Μυστήριο με την εξαφάνιση 17χρονης από δομή στο Χαλάνδρι, η δραματική έκκληση της μητέρας της

Μια υπόθεση που προκαλεί έντονη ανησυχία και συγκίνηση παραμένει ανοιχτή εδώ και μήνες. Η 17χρονη Θεοδώρα εξαφανίστηκε τον Νοέμβριο του 2025 από χώρο φιλοξενίας στο Χαλάνδρι και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Η μητέρα της απευθύνει δραματική έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι, αλλά και στην ίδια την κόρη της, να επικοινωνήσει μαζί της ώστε να γνωρίζει ότι είναι ασφαλής.Η Θεοδώρα διέμενε στοόπου είχε μεταφερθεί έπειτα από αξιολόγηση κοινωνικής λειτουργού λόγω σοβαρών οικονομικών και στεγαστικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε η οικογένεια. Η μητέρα της, που έχει κι άλλα παιδιά ενήλικα, εξήγησε στην εκπομπή « Φως στο Τούνελ » την Παρασκευή το βράδυ ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη αλλά κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης.Σύμφωνα με την ίδια, η κόρη της χάθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2025 όταν βγήκε από τη δομή μαζί με μια παρέα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κανείς δεν τη ξαναείδε.«Με ενημέρωσαν από τη δομή ότι η κόρη μου εξαφανίστηκε. Αμέσως δηλώσαμε την εξαφάνιση. Από την πρώτη στιγμή προσπαθούσα να τη βρω στο κινητό της, όμως δεν απαντούσε και λίγο αργότερα το τηλέφωνο έκλεισε. Μέχρι και σήμερα παραμένει κλειστό και το παιδί άφαντο», ανέφερε η μητέρα.Η μητέρα της 17χρονης φοβάται ότι η κόρη της μπορεί να παγιδεύτηκε από άτομα που γνώρισε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης . Σύμφωνα με όσα λέει στην εκπομπή, μετά την εξαφάνισή της, η Θεοδώρα φαίνεται να έχει εξαφανιστεί και από τους λογαριασμούς της στα social media.Η οικογένεια έχει περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια. Ο πατέρας της Θεοδώρας έφυγε από τη ζωή περίπου τρία χρόνια πριν, ενώ η μητέρα αναφέρει ότι έχει ζητήσει βοήθεια από Δήμους και την εκκλησία προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει την οικογένειά της.«Περνούσαμε δύσκολα. Οι λόγοι που βρέθηκε το παιδί σε δομή ήταν οικονομικοί και θέμα στέγασης. Δεν ήθελα να φύγει το παιδί από κοντά μου, ήθελα να είμαστε μαζί όπως πρέπει να είναι οι οικογένειες» εξηγεί.Πάρα τις δυσκολίες, η μητέρα τονίζει πως η Θεοδώρα δεν της είχε αναφέρει ποτέ ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη δομή ή ότι της φέρονταν άσχημα. Ωστόσο αναγνωρίζει ότι για ένα παιδί δεν είναι εύκολο να ζει μακριά από το σπίτι του.Σήμερα, μήνες μετά την εξαφάνιση της κόρης της, η αγωνία παραμένει η ίδια. «Αναρωτιέμαι αν πρέπει απλώς να περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μου πουν "λυπάμαι, δυστυχώς το παιδί…" Πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο;» λέει με πόνο.Η ίδια απευθύνει ένα τελευταίο μήνυμα στη Θεοδώρα, «να πάρει ένα τηλέφωνο, να ακούσω τη φωνή της ότι είναι καλά. Μπορεί να μην μου αρέσει που το παιδί βρίσκεται σε ίδρυμα αλλά για να βρέθηκε εκεί κάποιος λόγος υπάρχει…».

H ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Η Θεοδώρα Κ. εξαφανίστηκε στις 25 Νοεμβρίου και το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.



Η Θεοδώρα Κ. έχει ύψος 1,66 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Φορούσε άσπρο φούτερ, γκρι φόρμα παντελόνι, γούνινες μαύρες παντόφλες και είχε σακίδιο.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.