Έκαψε ΙΧ σε μάντρα αυτοκινήτων στην Πάτρα με βενζίνη και φωτοβολίδα, βίντεο δείχνει τις κινήσεις του δράστη
Ο εμπρηστής προσέγγισε τη μάντρα αυτοκινήτων με σκούτερ
Η «ξαφνική» φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο μάντρας αυτοκινήτων, στην Πάτρα τα ξημερώματα της Παρασκευής 13/03/2026, αποδίδεται σε εμπρηστική ενέργεια.
Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο κάμερας ασφαλείας γειτονικής επιχείρησης, στο οποίο καταγράφονται καρέ – καρέ οι κινήσεις δράστη, η ταυτότητα του οποιου επιχειρείται να σκιαγραφηθεί από τα στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.
Στο βίντεο σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr,φαίνεται άνδρας επιβαίνοντας σε σκούτερ μάρκας Beverly, να σταθμεύει έξω την μάντρα, να πηδά την περίφραξη και να περιλούζει με εύφλεκτο υλικό – πιθανόν βενζίνη – αυτοκίνητο μάρκας BMW. Ακολούθως εξέρχεται του χώρου και πετά προς το αυτοκίνητο αντικείμενο που προσομοιάζει με φωτοβολίδα. Είναι η στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, ωστόσο από την φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το πολυτελές όχημα, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές υπέστη ένα ακόμα ΙΧ μάρκας peugeot.
Η υπόθεση διερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές με πηγές να αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να υπάρξουν «εκπλήξεις» για τη γενεσιουργό αιτία του εμπρησμού. Οπως επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές, το όχημα που μπήκε στο στόχαστρο του εμπρηστή, παρέμενε για αρκετό καιρό απούλητο.
