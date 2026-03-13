Προβλήματα στην Αττική Οδό μετά από τροχαίο στο ρεύμα προς Ελευσίνα, που υπάρχουν κλειστές λωρίδες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής 13 Μαρτίου στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος της Κύμης, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.
Στο σημείο κλειστές παραμένουν λωρίδες, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις υπολογίζονται στα 10–15 λεπτά από την περιοχή της Πεντέλης έως την Κύμη και στα 15–20 λεπτά από την Πλακεντίας έως την Κύμη.
Οι οδηγοί συνιστάται να κινούνται με προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχαίας.
Ατύχημα στο ρεύμα προς Ελευσίνα ύψος Κύμης, Δεξιές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 13, 2026
Μεσαία λωρίδα στην Κυκλοφορία. Μετακίνηση των οχημάτων στη Δεξιά Λωρίδα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Πεντέλης έως Κύμης. https://t.co/EETEtvi3iv— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 13, 2026
Δεξιά λωρίδα στην κυκλοφορία ύψος Κύμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις 15΄-20΄από Πλακεντίας έως Κύμης. https://t.co/lqONMkRupi— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 13, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
