Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει εργαστήρι υδροπονικής κάνναβης σε μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη, βίντεο και φωτογραφίες

-2 ναρκωτικά δισκία,-4 τιμολόγια που αφορούν αγορά εξοπλισμού για το εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας,-ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας καικινητό τηλέφωνο.Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και σε όχημα του 26χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης, -2- αποδείξεις λιανικής πώλησης αγοράς εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας και κινητό τηλέφωνο. Το ανωτέρω όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης.Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ επιπλέον ο 26χρονος έχει κατηγορηθεί για σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, ληστεία, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Παράλληλα, σε βάρος του 30χρονου είναι σε ισχύ διάταξη περιοριστικών όρων.Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.