Τζετ της Πολεμικής Αεροπορίας του Κατάρ συνόδευαν το αεροπλάνο, λέει Ελληνίδα που επαναπατρίστηκε

Η Qatar Air Force είχε βάλει δύο τζετ, το ένα αριστερά και το άλλο δεξιά, ώσπου να περάσουμε τον εναέριο χώρο και όταν μπήκαμε στη Σαουδική Αραβία φύγανε, αποκάλυψε - Δείτε βίντεο