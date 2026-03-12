Τραγωδία στη Χαλκίδα: 35χρονος νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του κοντά σε δημοτικό σχολείο
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/3) στη Χαλκίδα, όταν ένας 35χρονος εντοπίστηκε από περαστικούς χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αυτοκίνητο κοντά σε δημοτικό σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.
