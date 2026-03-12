Ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη διέρρηξαν φορτηγό κι άρπαξαν εξοπλισμό αξίας 40.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ανήλικοι Αστυνομία

Ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη διέρρηξαν φορτηγό κι άρπαξαν εξοπλισμό αξίας 40.000 ευρώ

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 15 έως 17 ετών, δύο εκ των οποίων συνελήφθησαν από την αστυνομία

Όργανα ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων υπολογιστών, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται σε 40.000 ευρώ, κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν τα προηγούμενα 24ωρα, τέσσερις ανήλικοι, από σταθμευμένο φορτηγό το οποίο διέρρηξαν, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 15 έως 17 ετών, δύο εκ των οποίων συνελήφθησαν από την αστυνομία, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ταυτοποιηθεί. Οι ίδιοι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αποπειράθηκαν - επιπλέον - να διαρρήξουν κατάστημα. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.
