Επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα παράνομου τζόγου σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο - 17 συλλήψεις
Επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα παράνομου τζόγου σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο - 17 συλλήψεις

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, η εγκληματική οργάνωση είχε κέρδη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των ανυποψίαστων παιχτών

Επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα παράνομου τζόγου σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο - 17 συλλήψεις
Μεγάλη επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου με «πλοκάμια» σε αρκετές περιοχές της επικράτειας έχει ξεκινήσει από το πρωί της Τρίτης το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, η εγκληματική οργάνωση είχε κέρδη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των ανυποψίαστων παιχτών.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 17 συλλήψεις ενώ έρευνες διεξάγονται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο
