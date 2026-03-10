Επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα παράνομου τζόγου σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο - 17 συλλήψεις

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Μεγάλη επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου με «πλοκάμια» σε αρκετές περιοχές της επικράτειας έχει ξεκινήσει από το πρωί της Τρίτης το ελληνικό FBI.
Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, η εγκληματική οργάνωση είχε κέρδη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των ανυποψίαστων παιχτών.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 17 συλλήψεις ενώ έρευνες διεξάγονται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο
