Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο

Ο 28χρονος φαίνεται ότι έδινε οδηγίες στην ανήλικη για συγκεκριμένες πόζες, ενώ την απειλούσε ότι σε διαφορετική περίπτωση θα τη διαπόμπευε στο σχολικό της περιβάλλον