Μέτρα στην Κρήτη λόγω της ευλογιάς: Σταθμοί απολύμανσης οχημάτων κτηνοτρόφων σε 16 σημεία
ΕΛΛΑΔΑ
Απολύμανση Ευλογιά αιγοπροβάτων Ευλογιά Οχήματα

Μέτρα στην Κρήτη λόγω της ευλογιάς: Σταθμοί απολύμανσης οχημάτων κτηνοτρόφων σε 16 σημεία

Οι σταθμοί λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων κάθε Περιφερειακής Ενότητας

Στην ενημέρωση ότι συνεχίζονται οι απολυμάνσεις οχημάτων στο οδικό δίκτυο του νησιού, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αποτροπή εισαγωγής και διάδοσης της ευλογιάς του προβάτου, προχώρησε η Περιφέρεια Κρήτης, με επίκεντρο του εμπλεκόμενους στην αλυσίδα του κτηνοτροφικού κλάδου, όπως μεταφορείς ζώντων ζώων, γάλακτος και ζωοτροφών.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, έχει ξεκινήσει από την Τρίτη (3/3), η εγκατάσταση και λειτουργία απολυμαντικών σταθμών σε δεκαέξι σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι σταθμοί λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 14:00. Όπως σημειώνεται, οι κτηνοτρόφοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας θα μπορούν να διέρχονται στα σημεία αυτά να απολυμαίνουν τα οχήματά τους.

Μάλιστα όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «η απόφαση αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία, λόγω της δραματικής έξαρσης της νόσου στην ηπειρωτική Ελλάδα και των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στο ζωικό κεφάλαιο, στην κτηνοτροφική παραγωγή και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων της Κρήτης».

