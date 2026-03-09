Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Χανιά: 51χρονος κρεμάστηκε από δέντρο, άφησε βίντεο με τους λόγους της αυτοκτονίας του
Χανιά: 51χρονος κρεμάστηκε από δέντρο, άφησε βίντεο με τους λόγους της αυτοκτονίας του
Οι αστυνομικοί βρήκαν στο αυτοκίνητό του σημείωμα στο οποίο έδινε οδηγίες πώς να βρεθεί το βίντεο που κατέγραψε
Τέλος στη ζωή του έβαλε το πρωί της Δευτέρας ένας άνδρας ηλικίας 51 ετών στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το πρωί όταν ο 51χρονος πήρε το αυτοκίνητό του και πήγε σε απόμερο μέρος στα Χανιά.
Εκεί έφτιαξε μία θηλιά, την πέρασε σε ένα δέντρο και την πέρασε στον λαιμό του βάζοντας τέλος στη ζωή του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, νωρίτερα είχε καταγράψει σε βίντεο στο κινητό του τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία.
Το άψυχο σώμα του 51χρονου εντόπισαν περαστικοί οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή να εντοπίζουν ένα σημείωμα στο οποίο ο άτυχος 51χρονος άφηνε οδηγίες για να βρουν το βίντεο που είχε καταγράψει.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το πρωί όταν ο 51χρονος πήρε το αυτοκίνητό του και πήγε σε απόμερο μέρος στα Χανιά.
Εκεί έφτιαξε μία θηλιά, την πέρασε σε ένα δέντρο και την πέρασε στον λαιμό του βάζοντας τέλος στη ζωή του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, νωρίτερα είχε καταγράψει σε βίντεο στο κινητό του τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία.
Το άψυχο σώμα του 51χρονου εντόπισαν περαστικοί οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή να εντοπίζουν ένα σημείωμα στο οποίο ο άτυχος 51χρονος άφηνε οδηγίες για να βρουν το βίντεο που είχε καταγράψει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα