Κλειστά αύριο τα σχολεία στα Ιωάννινα για προληπτικούς λόγους μετά τον σεισμό
Κλειστά αύριο τα σχολεία στα Ιωάννινα για προληπτικούς λόγους μετά τον σεισμό

Κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους

Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία στον Δήμο Ιωαννιτών προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτήρια, μετά τον σημερινό σεισμό.

Στην σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου αύριο Δευτέρα.

Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.
