Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα με σύγκρουση οχημάτων: Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί, δείτε βίντεο
Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα με σύγκρουση οχημάτων: Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί, δείτε βίντεο
Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (8/3) λίγο μετά τις 08:00 επί της Εθνικής Αντιστάσεως στον Κατσικά Ιωαννίνων, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα epirus-tv-news η σύγκρουση των δύο οχημάτων -το ένα βαν- ήταν τόσο σφοδρή που οι κάτοικοι ακούγοντας τον εκκωφαντικό θόρυβο βγήκαν έξω από τα σπίτια τους .
Τόσο ο οδηγός του ΙΧ όσο και ο οδηγός του επαγγελματικού αυτοκινήτου, αφού απεγκλωβίστηκαν από άνδρες της Πυροσβεστικής, διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ευτυχώς δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.
Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα epirus-tv-news η σύγκρουση των δύο οχημάτων -το ένα βαν- ήταν τόσο σφοδρή που οι κάτοικοι ακούγοντας τον εκκωφαντικό θόρυβο βγήκαν έξω από τα σπίτια τους .
Τόσο ο οδηγός του ΙΧ όσο και ο οδηγός του επαγγελματικού αυτοκινήτου, αφού απεγκλωβίστηκαν από άνδρες της Πυροσβεστικής, διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ευτυχώς δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.
Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα