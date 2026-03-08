Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα με σύγκρουση οχημάτων: Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Τροχαίο ατύχημα

Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα με σύγκρουση οχημάτων: Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί, δείτε βίντεο

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων

Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα με σύγκρουση οχημάτων: Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (8/3)  λίγο μετά τις 08:00 επί της Εθνικής Αντιστάσεως στον Κατσικά Ιωαννίνων, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα epirus-tv-news  η σύγκρουση των δύο οχημάτων -το ένα βαν- ήταν τόσο σφοδρή που οι κάτοικοι ακούγοντας τον εκκωφαντικό θόρυβο βγήκαν έξω από τα σπίτια τους .

Τόσο ο οδηγός του ΙΧ όσο και ο οδηγός του επαγγελματικού αυτοκινήτου, αφού απεγκλωβίστηκαν από άνδρες της Πυροσβεστικής, διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ευτυχώς δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης