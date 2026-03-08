Σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες τα ξημερώματα στην Χερσόνησο Ηρακλείου

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος παρέλαβε τρία άτομα, έναν 56χρονο, έναν 50χρονο και μια 49χρονη και τους μετέφερε στο νοσοκομείο