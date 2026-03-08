Σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες τα ξημερώματα στην Χερσόνησο Ηρακλείου
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Τροχαίο ατύχημα

Σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες τα ξημερώματα στην Χερσόνησο Ηρακλείου

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος παρέλαβε τρία άτομα, έναν 56χρονο, έναν 50χρονο και μια 49χρονη και τους μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες τα ξημερώματα στην Χερσόνησο Ηρακλείου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στους δρόμους της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Κρήτης.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους περαστικούς να ειδοποιούν τις αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος παρέλαβε τρία άτομα, έναν 56χρονο, έναν 50χρονο και μια 49χρονη και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η υγεία τους.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης