Σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες τα ξημερώματα στην Χερσόνησο Ηρακλείου
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος παρέλαβε τρία άτομα, έναν 56χρονο, έναν 50χρονο και μια 49χρονη και τους μετέφερε στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στους δρόμους της Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Κρήτης.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους περαστικούς να ειδοποιούν τις αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος παρέλαβε τρία άτομα, έναν 56χρονο, έναν 50χρονο και μια 49χρονη και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η υγεία τους.
