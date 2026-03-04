Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!

Απόμε θαλασσινά, όσπρια, ρύζι και ζυμαρικά, μέχρικαι απίθαναΤι άλλο κάνουμε;Ταχινένιος, σιμιγδαλένιος ή Φαρσάλων, όλοι έχουν ιδιαίτερη ταυτότητα και νοστιμιά!Φυσικά, γιατί μαθαίνουμε πώς να μαγειρεύουμε έξυπνα!Το θέμα της ποικιλίας υλικών και φαγητών κατά τη διάρκεια των περιόδων νηστείας έχει πολυσυζητηθεί και υπερκαλυφθεί. Όμως, το θέμα της νοστιμιάς είναι άλλο πράγμα! Γι’ αυτό μπαίνουμε δυναμικά με νηστίσιμες ιδέες δουλεμένες με αγάπη και φαντασία.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:Σιμιγδαλένιος, ταχινένιος, χαλβάς φαρσάλων! Ποιον προτιμάτε; Είναι από εκείνα τα γλυκά που δεν χρειάζονται συστάσεις στη χώρα και την παράδοσή μας. Διαφορετικοί, με ξεχωριστό χαρακτήρα, που συχνά γίνονται και αντικείμενο διαμάχης για το ποιος είναι ο καλύτερος.: Νηστεία και ισορροπημένη διατροφή: Γίνεται;Η περίοδος της νηστείας είναι για πολλούς μια ευκαιρία αποτοξίνωσης. Όχι μόνο πνευματικής, αλλά και διατροφικής. Πάμε να δούμε πώς τρώμε νηστίσιμα και έξυπνα!: Η χημεία των ημερώνΤι σημαίνει «νηστεία» στις μέρες μας και πώς έχει αλλάξει; Τι πρέπει να ξέρουμε για τη χημεία της νηστείας και τι πρέπει να έχουμε στα ντουλάπια μας μέχρι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου; Πάμε να τα δούμε ένα-ένα...Είναι ιδανικά είτε για νηστίσιμο τραπέζι, είτε για ένα γρήγορο και ελαφρύ γεύμα, είτε ακόμα και για ένα σνακ! Με μανιτάρια, πιπεριές Φλωρίνης, ελιές και ντοματίνια, ιδού μερικά νηστίσιμα μαγειρικά θαύματα που θα σας ξετρελάνουν.Πιπεριές Φλωρίνης γεμιστές με ρύζι, Κεφτέδες με ντοματίνια και μυρωδικά, Τηγανιά μανιταριών, Μανιταρόπιτα με σπιτικό φύλλο, ΕλιόψωμαΚλασικά πιάτα που όλοι βάζουμε στο καθημερινό μας μενού τις περιόδους της νηστείας. Με θαλασσινά, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά και λαχανικά, για να δούμε τη νηστεία σαν ένα ευχάριστο και γευστικό γαστρονομικό διάλειμμα.Σουπιές στιφάδο, Γίγαντες λεμονάτοι με χόρτα, Μαυρομάτικα λαδερά με σπανάκι, Μυδοπίλαφο, Γιουβέτσι θαλασσινώνΑφαιρούμε το κρέας και βάζουμε υπέροχα υλικά και μπόλικη γεύση! Σουβλάκια, μπιφτέκια, ένα φρικασέ όνειρο, ψητό στον φούρνο, και μουσακά, όλα άνευ...!Σουβλάκια μανιταριών, Καλαμαράκια φρικασέ, Μουσακάς με κιμά μανιταριών, Κουνουπίδι ψητό στον φούρνο με χούμους, Νηστίσιμα μπιφτέκια με πατάτες στον φούρνοΔεν παίζει νηστεία χωρίς γλυκό! Θα ήταν στέρηση πάνω στη στέρηση. Να πέντε τέλειες ιδέες για απόλαυση σε κάθε μπουκιά!Καριόκες, Ατομικά γαλακτομπούρεκα, Κέικ σοκολάτας με γλάσο φιστικιού, Μπάρες πορτοκαλιού, Ρυζόγαλο με κακάο και πορτοκάλιΑυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!Μην το χάσετε!Όταν μια μητέρα δύο εφήβων προσπαθεί να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, ανακαλύπτει ότι θα έπρεπε προηγουμένως να πάρει την άδεια από κάποια -πολύ επίμονα- φαντάσματα.Το όνομα της Αμερικανίδας συγγραφέα Carla Neggers έχει βρεθεί επανειλημμένως στις κορυφαίες θέσεις του καταλόγου των New York Times με τα μπεστ-σέλερ μυθιστορήματα. Επίσης, η Neggers έχει τιμηθεί 4 φορές με το Βραβείο των Κριτικών των Romantic Times, έχοντας συγγράψει συνολικά περισσότερα από 50 βιβλία. Αρκετά από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 24 γλώσσες, καθώς το παγκόσμιο κοινό λατρεύει τον αριστοτεχνικό και πρωτότυπο τρόπο της Carla Neggers να συνδυάζει το ερωτικό/αισθηματικό στοιχείο, με το πυκνό μυστήριο.Το «Εκτός ελέγχου» αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της υψηλής τέχνης που έχει αναπτύξει η Neggers στο συγκεκριμένο είδος.Κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου είναι η Λούσι Μπλάκερ Σουίφτ, μια γυναίκα που έχασε τον σύζυγό της εντελώς αιφνίδια, ενώ έπαιζε τένις με τον πατέρα του. Έτσι, τρία χρόνια μετά από τον θάνατο του άντρα της, Κόλιν Σουίφτ μόλις στα 36 του χρόνια και ενώ τα δύο παιδιά τους εισέρχονταν στη φάση της εφηβείας, η Λούσι αποφασίζει να κάνει μια καινούρια αρχή στη ζωή της, φεύγοντας από την Ουάσινγκτον όπου ζούσε, ως νύφη ενός διαπρεπούς γερουσιαστή. Ωστόσο, λίγο καιρό αφ' ότου εγκαταστάθηκε σε μια φάρμα στο Βερμόντ, η Λούσι αρχίζει να λαμβάνει τρομακτικά μηνύματα από κάποιον άγνωστο, απειλές θανάσιμες -όσο και ακατανόητες: Βουβά τηλεφωνήματα στη μέση της νύχτας, μια σφαίρα που βρίσκει στο κάθισμα του αυτοκινήτου της. Η Λούσι τρομοκρατείται, αλλά προσπαθεί να εκλογικεύσει τους φόβους της, ώστε να μην επηρεάσει τα παιδιά της. Γνωρίζει όμως καλά ότι, εάν αποταθεί στον πεθερό της, θα πυροδοτήσει μια έρευνα από τις κρατικές αρχές, η οποία θα τινάξει στον αέρα την ήσυχη ζωή που προσπαθεί να ξεκινήσει στο Βερμόντ. Αντί γι' αυτό, η Λούσι επιλέγει να ζητήσει βοήθεια από τον Σεμπάστιαν Ρέντγουινγκ, έναν παλιό φίλο του συζύγου της, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα ασφαλείας. Μόνο που ο Σεμπάστιαν είναι αιωνίως ερωτευμένος με τη Λούσι, γεγονός που θα παρασύρει και τους δύο τους σε μια επικίνδυνη υπόθεση εκβιασμού, εκδίκησης και προδοσίας, γεμάτη από εκπλήξεις και ανατροπές.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Εκτός ελέγχου» της Carla Neggers είναι στο ΘΕΜΑ.και με την έκδοση των 2,00€Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :και με την έκδοση των 2,00€Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. 