Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Άκης Πετρετζίκης – Νόστιμα Νηστίσιμα

Απόμε θαλασσινά, όσπρια, ρύζι και ζυμαρικά, μέχρικαι απίθαναΤι άλλο κάνουμε;Ταχινένιος, σιμιγδαλένιος ή Φαρσάλων, όλοι έχουν ιδιαίτερη ταυτότητα και νοστιμιά!Φυσικά, γιατί μαθαίνουμε πώς να μαγειρεύουμε έξυπνα!Το θέμα της ποικιλίας υλικών και φαγητών κατά τη διάρκεια των περιόδων νηστείας έχει πολυσυζητηθεί και υπερκαλυφθεί. Όμως, το θέμα της νοστιμιάς είναι άλλο πράγμα! Γι' αυτό μπαίνουμε δυναμικά με νηστίσιμες ιδέες δουλεμένες με αγάπη και φαντασία.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:Σιμιγδαλένιος, ταχινένιος, χαλβάς φαρσάλων! Ποιον προτιμάτε; Είναι από εκείνα τα γλυκά που δεν χρειάζονται συστάσεις στη χώρα και την παράδοσή μας. Διαφορετικοί, με ξεχωριστό χαρακτήρα, που συχνά γίνονται και αντικείμενο διαμάχης για το ποιος είναι ο καλύτερος.: Νηστεία και ισορροπημένη διατροφή: Γίνεται;Η περίοδος της νηστείας είναι για πολλούς μια ευκαιρία αποτοξίνωσης. Όχι μόνο πνευματικής, αλλά και διατροφικής. Πάμε να δούμε πώς τρώμε νηστίσιμα και έξυπνα!: Η χημεία των ημερώνΤι σημαίνει «νηστεία» στις μέρες μας και πώς έχει αλλάξει; Τι πρέπει να ξέρουμε για τη χημεία της νηστείας και τι πρέπει να έχουμε στα ντουλάπια μας μέχρι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου; Πάμε να τα δούμε ένα-ένα...Είναι ιδανικά είτε για νηστίσιμο τραπέζι, είτε για ένα γρήγορο και ελαφρύ γεύμα, είτε ακόμα και για ένα σνακ! Με μανιτάρια, πιπεριές Φλωρίνης, ελιές και ντοματίνια, ιδού μερικά νηστίσιμα μαγειρικά θαύματα που θα σας ξετρελάνουν.Πιπεριές Φλωρίνης γεμιστές με ρύζι, Κεφτέδες με ντοματίνια και μυρωδικά, Τηγανιά μανιταριών, Μανιταρόπιτα με σπιτικό φύλλο, ΕλιόψωμαΚλασικά πιάτα που όλοι βάζουμε στο καθημερινό μας μενού τις περιόδους της νηστείας. Με θαλασσινά, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά και λαχανικά, για να δούμε τη νηστεία σαν ένα ευχάριστο και γευστικό γαστρονομικό διάλειμμα.Σουπιές στιφάδο, Γίγαντες λεμονάτοι με χόρτα, Μαυρομάτικα λαδερά με σπανάκι, Μυδοπίλαφο, Γιουβέτσι θαλασσινώνΑφαιρούμε το κρέας και βάζουμε υπέροχα υλικά και μπόλικη γεύση! Σουβλάκια, μπιφτέκια, ένα φρικασέ όνειρο, ψητό στον φούρνο, και μουσακά, όλα άνευ...!Σουβλάκια μανιταριών, Καλαμαράκια φρικασέ, Μουσακάς με κιμά μανιταριών, Κουνουπίδι ψητό στον φούρνο με χούμους, Νηστίσιμα μπιφτέκια με πατάτες στον φούρνοΔεν παίζει νηστεία χωρίς γλυκό! Θα ήταν στέρηση πάνω στη στέρηση. Να πέντε τέλειες ιδέες για απόλαυση σε κάθε μπουκιά!Καριόκες, Ατομικά γαλακτομπούρεκα, Κέικ σοκολάτας με γλάσο φιστικιού, Μπάρες πορτοκαλιού, Ρυζόγαλο με κακάο και πορτοκάλι